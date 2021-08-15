Психічно хворий чоловік зарізав поліцейського в Херсонській області
Співробітник поліції прибув на виклик матері, у сина якої почалося загострення психічного захворювання. Врешті той напав з ножем на копів та медиків.
У неділю, 15 серпня, в селі Веселе Новокаховської громади (Херсонська область) психічно хворий чоловік вбив співробітника поліції, який прибув на виклик. Про це повідомляє місцева обласна поліція.
Правоохоронці пишуть, що близько 7.00 жителька села зателефонувала на лінії "102" і "103" і повідомила, що у її 44-річного сина почалося загострення психічного захворювання. Вона зазначила, що встигла закрити чоловіка в літній кухні. Коли поліція і "швидка" прибули на місце, чоловік виламав двері і з ножем атакував фельдшера і правоохоронця. Останній від отриманих поранень помер.
На місце викликали роту спецназу, яка і знешкодила психічно хворого.
Загиблому поліцейському — Олексію Кустову — було 43 роки. Колеги характеризують його як грамотного і професійного, а також як добру людину, люблячого чоловіка і чудового батька.
"Для всіх колег смерть Олексія — це важка втрата, оскільки для багатьох з них він був вірним другом, хорошим товаришем і чуйною людиною", — йдеться в повідомленні поліції.
За фактом події нападника було затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Розпочато розслідування по ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя співробітника поліції). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.
Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва чоловік вистрілив в патрульних, які приїхали за викликом. Внаслідок поранення отримав один поліцейський і один цивільний. Сам стрілок стверджує, що його квартиру намагалися незаконно захопити.
Також, як повідомлялося раніше, в Херсонській області вантажівка на смерть задавила патрульного. Водій вантажівки не розрахував безпечну дистанцію і швидкість руху свого автомобілю.