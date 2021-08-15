Психічно хворий чоловік зарізав поліцейського в Херсонській області

Співробітник поліції прибув на виклик матері, у сина якої почалося загострення психічного захворювання. Врешті той напав з ножем на копів та медиків.

У неділю, 15 серпня, в селі Веселе Новокаховської громади (Херсонська область) психічно хворий чоловік вбив співробітника поліції, який прибув на виклик. Про це повідомляє місцева обласна поліція.

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Правоохоронці пишуть, що близько 7.00 жителька села зателефонувала на лінії "102" і "103" і повідомила, що у її 44-річного сина почалося загострення психічного захворювання. Вона зазначила, що встигла закрити чоловіка в літній кухні. Коли поліція і "швидка" прибули на місце, чоловік виламав двері і з ножем атакував фельдшера і правоохоронця. Останній від отриманих поранень помер.

На місце викликали роту спецназу, яка і знешкодила психічно хворого.

Загиблому поліцейському — Олексію Кустову — було 43 роки. Колеги характеризують його як грамотного і професійного, а також як добру людину, люблячого чоловіка і чудового батька.

"Для всіх колег смерть Олексія — це важка втрата, оскільки для багатьох з них він був вірним другом, хорошим товаришем і чуйною людиною", — йдеться в повідомленні поліції.

За фактом події нападника було затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Розпочато розслідування по ст. 348 Кримінального кодексу (посягання на життя співробітника поліції). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва чоловік вистрілив в патрульних, які приїхали за викликом. Внаслідок поранення отримав один поліцейський і один цивільний. Сам стрілок стверджує, що його квартиру намагалися незаконно захопити.

Також, як повідомлялося раніше, в Херсонській області вантажівка на смерть задавила патрульного. Водій вантажівки не розрахував безпечну дистанцію і швидкість руху свого автомобілю.