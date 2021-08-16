Извинения не помогли. Напавшим на корреспондента "Букв" националистам объявили о подозрении

Полиция направила в суд ходатайство об избрании парням меры пресечения. Их подозревают в насилии в отношении журналиста, санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.

Столичная полиция сообщила о подозрении двум парням, которые побили журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного во время акции "Нацкорпуса" в Киеве 14 августа. В сообщении правоохранителей, опубликованном на Facebook, говорится, что нарушители сначала унижали фотокорреспондента, а потом стали бить его.

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Предварительно, удары наносились в голову, туловище и по ногам.

"За совершенное им грозит до пяти лет тюрьмы", — говорится в сообщении, расследование начато по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).

Нападавшие — жители Львова 2001 и 2004 годов рождения, которые принимали участие в акции.

Полицейские обратились в суд с ходатайством избрать парням меру пресечения.

Фото: Буквы

Правоохранители напомнили, что извинения за совершенное преступление не освобождает от ответственности, хотя раскаяние и компенсация на лечение суд может учесть при вынесении приговора. Также в полиции отметили, что от ответственности не освобождает членство в каких-либо политических или общественных организациях.

Ранее сообщалось, что нападавшие на журналиста "Букв" Александра Кужельного извинились за свои действия. По словам молодых парней, они получили неправдивую информацию о том, что Александр Кужельный "сливал личные данные" активистов и националистов.

Напомним, 14 августа участники акции "Нацкорпуса" в Киеве избили журналиста Александра Кужельного. По факту случившегося началось расследование.