Вибачення не допомогли. Націоналістам, які напали на кореспондента "Букв", голосили про підозру

Поліція направила до суду клопотання про обрання хлопцям запобіжного заходу. Їх підозрюють у насильстві по відношенню до журналіста, санкція статті передбачає до п'яти років в'язниці.

Столична поліція повідомила про підозру двом хлопцям, які побили журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного під час акції "Нацкорпусу" в Києві 14 серпня. У повідомленні правоохоронців, опублікованому на Facebook, йдеться про те, що порушники спочатку принижували фотокореспондента, а потім стали бити його.

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Попередньо, удари завдавалися в голову, тулуб і по ногах.

"За вчинене їм загрожує до п'яти років в'язниці", — йдеться в повідомленні, розслідування розпочато за ч. 2 ст. 345-1 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо журналіста).

Нападники — жителі Львова 2001 і 2004 років народження, які брали участь в акції.

Поліцейські звернулися до суду з клопотанням обрати хлопцям запобіжний захід.

Фото: Букви

Правоохоронці нагадали, що вибачення за скоєний злочин не звільняє від відповідальності, хоча каяття та компенсація на лікування суд може врахувати при винесенні вироку. Також у поліції відзначили, що від відповідальності не звільняє членство в будь-яких політичних чи громадських організаціях.

Раніше повідомлялося, що нападники на журналіста "Букв" Олександра Кужельного вибачилися за свої дії. За словами молодих хлопців, вони отримали неправдиву інформацію про те, що Олександр Кужельний "зливав особисті дані" активістів і націоналістів.

Нагадаємо, 14 серпня учасники акції "Нацкорпусу" в Києві побили журналіста Олександра Кужельного. За фактом події почалося розслідування.