Статистика коронавируса на 16 августа: 417 заболевших COVID-19 и 433 госпитализированных

Среди украинских регионов наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зарегистрированы в Киеве, а также Одесской, Винницкой, Сумской и Херсонской областях.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали госпитализировали 433 человек с коронавирусом, при этом всего было зарегистрировано 417 новых случаев COVID-19. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Telegram-канал Минздрава "Коронавирус_инфо".

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Примечательно, что при таком числе новых зарегистрированных заболевших было госпитализиовано 433

За минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 433 человека;

умерли — 14 человек;

выздоровели — 248 человек;

совершено тестирований за сутки — 19 071, в частности методом ПЦР — 10 238, методом ИФА — 1 551, тестов на антитела — 7 282.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 266 329;

выздоровели — 2 197 075;

умерли — 53 269;

проведено тестов — 11 677 835.

Среди украинских регионов наибольшее число зарегистрированных случаев коронавируса зарегистрированы в Киеве (59), а также Одесской (47), Винницкой (35), Сумской (32) и Херсонской (30) областях.

Общее число заболевших по регионам за сутки:

Киев — 59 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 19 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 17 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Ивано-Франковская область — 25 случаев;

Киевская область — 17 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 7 случаев;

Львовская область — 14 случаев;

Николаевская область — 12 случаев;

Одесская область — 47 случаев;

Полтавская область — 7 случаев;

Ровенская область — 5 случаев;

Сумская область — 32 случая;

Тернопольская область — 25 случаев;

Харьковская область — 13 случаев;

Херсонская область — 30 случаев;

Черкасская область — 6 случаев;

Черновицкая область — 28 случаев;

Черниговская область — 3 случая.

При этом, как сообщает Минздрав, на сегодняшний день прививки от коронавируса получили 4 722 693 человека. Обе дозы прививки получили 2 738 073 человека. Первой прививкой вакцинировали за сутки 31 675 человек, второй — 19 393 человека.

Прежде стало известно о том, что три человека под Винницей скончались от коронавируса "Дельта". По мнению местных властей, завести в область агрессивный "индийский" штамм могли из России. Сейчас в регионе официально зарегистрированы 25 случаев заражения этой мутацией.

Также сообщалось, что министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что Украина получит инновационные препараты для лечения коронавируса. Он отметил, что сейчас три препарата находятся на третьей клинической стадии исследований. Вероятно, наша страна получит два из них в конце осени-начале зимы.