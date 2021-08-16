Статистика коронавірусу на 16 серпня: 417 хворих COVID-19 і 433 госпіталізованих

Серед українських регіонів найбільше число зареєстрованих випадків коронавірусу зареєстровано в Києві, а також Одеській, Вінницькій, Сумській і Херсонській областях.

В Україні за минулу добу зареєстрували госпіталізували 433 осіб із коронавірусом, при цьому всього було зареєстровано 417 нових випадків COVID-19. Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

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Примітно, що при такій кількості нових зареєстрованих хворих було госпіталізіовано 433.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані — 433 особи;

померли — 14 осіб;

одужали — 248 осіб;

зроблено тестувань за добу — 19 071, зокрема методом ПЛР — 10 238, методом ІФА — 1 551, тестів на антитіла — 7 282.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 266 329;

одужали — 2 197 075;

померли — 53 269;

проведено тестів — 11 677 835.

Серед українських регіонів найбільше число зареєстрованих випадків коронавірусу зареєстровано в Києві (59), а також Одеській (47), Вінницькій (35), Сумській (32) та Херсонській (30) областях.

Загальна кількість хворих по регіонах за добу:

Київ — 59 випадків;

Вінницька область — 35 випадків;

Волинська область — 6 випадків;

Дніпропетровська область — 19 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 17 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Івано-Франківська область — 25 випадків;

Київська область — 17 випадків;

Кіровоградська область — 1 випадок;

Луганська область — 7 випадків;

Львівська область — 14 випадків;

Миколаївська область — 12 випадків;

Одеська область — 47 випадків;

Полтавська область — 7 випадків;

Рівненська область — 5 випадків;

Сумська область — 32 випадки;

Тернопільська область — 25 випадків;

Харківська область — 13 випадків;

Херсонська область — 30 випадків;

Черкаська область — 6 випадків;

Чернівецька область — 28 випадків;

Чернігівська область — 3 випадки.

При цьому, як повідомляє МОЗ, наразі щеплення від коронавірусу отримали 4 722 693 людини. Обидві дози щеплення отримали 2 738 073 людини. Першим щепленням вакцинували за добу 31 675 осіб, другим — 19 393 людини.

Нещодавно стало відомо про те, що три людини під Вінницею померли від коронавірусу "Дельта". На думку місцевої влади, завести в область агресивний "індійський" штам могли з Росії. Зараз у регіоні офіційно зареєстровані 25 випадків зараження цією мутацією.

Також повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповідав, що Україна отримає інноваційні препарати для лікування коронавірусу. Він зазначив, що зараз три препарати перебувають на третій клінічній стадії досліджень. Імовірно, наша країна отримає два з них у кінці осені — на початку зими.