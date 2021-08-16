"Идем по сценарию 2020 года", — Минздрав о новой волне коронавируса в Украине

Рост заболеваемости COVID-19 будет связан с быстрой циркуляцией "Дельты", в связи с чем чиновники призывают охватить прививками как можно большее количество украинцев.

Вакцинация от COVID-19 позволит Украине избежать осенью больших показателей смертности от коронавируса "Дельта", когда ожидается новая волна заболеваемости. Об этом в интервью Укринформу рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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По его словам, Минздрав не ожидает, что в ближайшие дни ухудшится эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Украине.

Игорь Кузин отметил, что Украина сейчас двигается по сценарию 2020 года, а пик заболеваемости будет в скором времени. В прошлом году такой пик наблюдался через полтора-два месяца после цифр, которые сейчас фиксируются.

Рост числа зараженных коронавирусом COVID-19 МОЗ ожидает осенью этого года — в октябре-ноябре.

"Такая вспышка может произойти раньше, но сейчас есть все возможности для того, чтобы ее не допустить. Во-первых, вакцинация действительно защищает от тяжелого течения — это ключевой момент. Чем больше людей мы сейчас охватим прививками, тем меньше будем иметь последствий для системы здравоохранения, для здоровья людей, и тем меньше будем иметь летальных случаев осенью, когда такая вспышка действительно будет", — подчеркнул главный санврач.

Как добавил Игорь Кузин, рост заболеваемости COVID-19 в Украине будет связан с быстрой циркуляцией коронавируса "Дельта", поэтому МОЗ нужно "охватить прививками как можно больше украинцев до того, как начнется вспышка".

Ранее Фокус в своей статье разбирался, какие меры нужно принять и чего опасаться накануне четвертой волны коронавируса "Дельта".

Также Фокус рассказывал, что штамм коронавируса "Йота" уже может быть в Украине. По словам кандидата медицинских наук Андрея Александрина, в Украине отсутствует система эпиднадзора, что не позволяет адекватно выявлять циркуляцию мутаций вируса.