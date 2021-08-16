"Йдемо за сценарієм 2020 року", — МОЗ про нову хвилю коронавірусу в Україні

Зростання захворюваності на COVID-19 буде пов'язане зі швидкою циркуляцією "Дельти", у зв'язку з чим чиновники закликають охопити щепленнями якомога більшу кількість українців.

Вакцинація від COVID-19 дозволить Україні уникнути восени великих показників смертності від коронавірусу "Дельта", коли очікується нова хвиля захворюваності. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів головний санлікар України Ігор Кузін.

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За його словами, МОЗ не очікує, що в найближчі дні погіршиться епідеміологічна ситуація з COVID-19 в Україні.

Ігор Кузін зазначив, що Україна наразі рухається за сценарієм 2020 року, а пік захворюваності буде незабаром. У минулому році такий пік спостерігався через півтора-два місяці після цифр, які наразі фіксуються.

Зростання числа заражених коронавірусом COVID-19 МОЗ очікується восени цього року — у жовтні-листопаді.

"Такий спалах може статися раніше, але наразі є всі можливості для того, щоб його не допустити. По-перше, вакцинація дійсно захищає від тяжкого перебігу — це ключовий момент. Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше будемо мати наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше будемо мати летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", — підкреслив головний санлікар.

Як додав Ігор Кузін, зростання захворюваності COVID-19 в Україні буде пов'язаний зі швидкою циркуляцією коронавірусу "Дельта", тому МОЗ потрібно "охопити щепленнями якомога більше українців до того, як почнеться спалах".

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, які заходи потрібно вжити і чого побоюватися напередодні четвертої хвилі коронавірусу "Дельта".

Також Фокус розповідав, що штам коронавірусу "Йота" вже може бути в Україні. За словами кандидата медичних наук Андрія Александріна, в Україні немає системи епіднагляду, що не дозволяє адекватно виявляти циркуляцію мутацій вірусу.