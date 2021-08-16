Минздрав заговорил о привилегиях для привитых украинцев

Мотивационные стимулы для вакцинированных граждан могут вводить, когда в Украине уровень иммунизации достигнет 50%.

Минздрав планирует в первую очередь мотивировать получить прививку сотрудников транспорта и медработников, представляющих критическую инфраструктуру. Об этом предупредил главный санврач Украины Игорь Кузин в интервью Укринформу.

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По его словам, сейчас МОЗ не планирует вводить преференции для вакцинированных граждан, поскольку Украина должна пройти уровень иммунизации населения в 50%.

После достижения этой отметки, как утверждает Игорь Кузин, власти могут внедрять мотивационные стимулы для граждан, получивших прививку от COVID-19.

"Мы хотя бы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они пришли на пункт вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичным мероприятий, или регулировать пользование общественными услугами", — продолжил главный санврач Украины.

Как отметил Игорь Кузин, в данный момент Минздрав будет делать упор на мотивации сотрудников транспорта и медицинских работников получить вакцину от COVID-19. Также обсуждается невозможность работы общежитий, если там маленький процент привитого персонала и жителей.

"Сейчас Минздрав больше будет фокусироваться на стимуляции тех людей, которые являются работниками критической инфраструктуры, прививать их до минимально рекомендованных уровней. Речь идет о работниках транспорта, медицинских работников, и мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", — добавил главный санврач и заявил, что власти прорабатывают механизмы с введением новых ограничений.

Игорь Кузин не исключил введение переходного периода, чтобы дать возможность работникам и жителям общежитий получить прививку от COVID-19. Ограничения по работе общежитий могут вступить в силу с ноября или декабря 2021 года.

"Однако скоро мы выйдем с официальной позицией, каким образом это будем вводить. Думаю, что мы дадим переходный период: либо такая норма будет вводиться с ноября, или — с декабря. Один случай инфицирования в общежитии — это по сути самоизоляция для всех жителей, и это на 14 дней. Неужели лучше жить в закрытом общежитии 14 дней, чем сделать две прививки и быть защищенным?", — резюмировал в интервью Игорь Кузин.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине продлили карантин до октября. Специалисты начали фиксировать первые негативные тенденции роста числа госпитализаций и тяжелых больных, из-за чего Кабмин продлил адаптивный карантин на территории Украины.

Также Фокус рассказывал, что в МОЗ анонсировали ослабление карантина для вакцинированных граждан. По словам Виктора Ляшко, власти в условиях жесткого карантина предоставят вакцинированным украинцам некоторые "блага".