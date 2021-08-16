МОЗ почало говорити про обмеження для нещеплених українців

Мотиваційні стимули для вакцинованих громадян можуть вводити, коли в Україні рівень імунізації досягне 50%.

МОЗ планує насамперед мотивувати отримати щеплення співробітників транспорту та медпрацівників, які представляють критичну інфраструктуру. Про це попередив головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, зараз МОЗ не планує вводити преференції для вакцинованих громадян, оскільки Україна повинна пройти рівень імунізації населення в 50%.

Після досягнення цієї позначки, як стверджує Ігор Кузін, влада може впроваджувати мотиваційні стимули для громадян, які отримали щеплення від COVID-19.

"Ми хоча б повинні дійти до позначки 50% вакцинованого населення і вже після того впроваджувати якісь мотиваційні стимули, щоб вони прийшли на пункт вакцинації, або регулювати питання доступу до якихось публічних заходів, або регулювати користування громадськими послугами", — продовжив головний санлікар України.

Як зазначив Ігор Кузін, наразі МОЗ акцентуватиме на мотивації співробітників транспорту та медичних працівників отримати вакцину від COVID-19. Також обговорюється неможливість роботи гуртожитків, якщо там маленький відсоток щепленого персоналу і жителів.

"Зараз МОЗ більше буде фокусуватися на стимуляції тих людей, які є працівниками критичної інфраструктури, прищеплювати їх до мінімально рекомендованих рівнів. Йдеться про працівників транспорту, медичних працівників, і ми зараз обговорюємо питання про неможливість роботи гуртожитків, якщо там недостатня кількість вакцинованих людей. Ми стикалися з великою кількістю спалахів, які реєструвалися саме в гуртожитках", — додав головний санлікар і заявив, що влада опрацьовує механізми з введенням нових обмежень.

Ігор Кузін не заперечив введення перехідного періоду, щоб дати можливість працівникам і жителям гуртожитків отримати щеплення від COVID-19. Обмеження в роботі гуртожитків можуть набути чинності з листопада або грудня 2021 року.

"Однак скоро ми вийдемо з офіційною позицією, яким чином це будемо вводити. Думаю, що ми дамо перехідний період: або така норма буде вводитися з листопада, або — з грудня. Один випадок інфікування в гуртожитку — це по суті самоізоляція для всіх жителів, і це на 14 днів. Невже краще жити в закритому гуртожитку 14 днів, ніж зробити два щеплення і бути захищеним?" — резюмував в інтерв'ю Ігор Кузін.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні продовжили карантин до жовтня. Фахівці почали фіксувати перші негативні тенденції зростання кількості госпіталізацій і важких хворих, через що Кабмін продовжив адаптивний карантин на території України.

Також Фокус розповідав, що в МОЗ анонсували ослаблення карантину для вакцинованих громадян. За словами Віктора Ляшка, влада в умовах жорсткого карантину надасть вакцинованим українцям деякі "поблажки".