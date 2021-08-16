Ляшко пообещал подарки украинцам, вакцинированным ко Дню независимости (видео)

Граждане, которые сделают прививку в центрах вакцинации начиная со среды, получат билет на праздничный концерт на НСК "Олимпийский".

Граждане, которые сделают прививку от коронавируса начиная со среды, получат подарок ко Дню Независимости. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

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По словам профильного министра, процесс вакцинации населения от COVID-19 не должен останавливаться в Украине из-за праздников.

Виктор Ляшко предупредил, что все украинцы, которые вакцинируются от коронавирусной инфекции начиная со среды, получат поощрение в виде билета на праздничный концерт на НСК "Олимпийский", посвященный Дню Независимости.

"Все, кто вакцинируется в центрах массовой вакцинации со среды, все украинцы, получат бесплатные билеты на праздничный концерт, посвященный Дню Независимости, который состоится 24 августа на НСК "Олимпийский", — заверил Виктор Ляшко в эфире телеканала.

Глава Минздрава также призвал всех украинцев, которые еще не вакцинировались против COVID-19, должны пересмотреть свое отношение к иммунизации. Как заявил Виктор Ляшко, вакцина — единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни.

"Хотел бы сказать, что все, кто еще не вакцинировался, должны пересмотреть свое отношение к вакцинации и понять, что это единственный действенный способ защиты от коронавирусной болезни, который уже показывает результат", — подытожил министр здравоохранения.

[ + – ] Виктор Ляшко о вакцинации против COVID-19

Ранее Фокус сообщал, что МОЗ может ввести привилегии для привитых украинцев. Когда в Украине уровень иммунизации достигнет 50%, власти смогут внедрять мотивационные стимулы для вакцинированных граждан. В МОЗ сообщили, что таким гражданам могут разрешить посещать публичные мероприятия.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ анонсировал ослабление карантина в Украине. По словам министра Виктора Ляшко, привитым украинцам в условиях жесткого карантина, когда все заведения будут закрываться, власти предоставят некоторые "блага".