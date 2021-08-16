Ляшко пообіцяв подарунки українцям, вакцинованим до Дня незалежності (відео)

Громадяни, які зроблять щеплення в центрах вакцинації починаючи із середи, отримають квиток на святковий концерт на НСК "Олімпійський".

Громадяни, які зроблять щеплення від коронавірусу починаючи із середи, отримають подарунок до Дня Незалежності. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

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За словами профільного міністра, процес вакцинації населення від COVID-19 не повинен зупинятися в Україні через свята.

Віктор Ляшко попередив, що всі українці, які вакцинуються від коронавірусної інфекції починаючи із середи, отримають заохочення у вигляді квитка на святковий концерт на НСК "Олімпійський", присвячений Дню Незалежності.

"Усі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації із середи, отримають безкоштовні квитки на святковий концерт, присвячений Дню Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський", — запевнив Віктор Ляшко в ефірі телеканалу.

Глава МОЗ також закликав усіх українців, які ще не вакциновані проти COVID-19, переглянути своє ставлення до імунізації. Як заявив Віктор Ляшко, вакцина — єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби.

"Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації і зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", — підсумував міністр охорони здоров'я.

[ + – ] Віктор Ляшко про вакцинацію від COVID-19

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ може ввести привілеї для щеплених українців. Коли в Україні рівень імунізації досягне 50%, влада зможе впроваджувати мотиваційні стимули для вакцинованих громадян. У МОЗ повідомили, що таким громадянам можуть дозволити відвідувати публічні заходи.

Також Фокус розповідав, що МОЗ анонсував ослаблення карантину в Україні. За словами міністра Віктора Ляшка, щепленим українцям в умовах жорсткого карантину, коли всі заклади будуть закриватися, влада надасть деякі "блага".