Статистика коронавируса на 17 августа: 890 новых случаев COVID-19, госпитализировано 379 человек

За минувшие сутки от коронавируса скончались 27 пациентов.

За минувшие сутки в Украине официально выявили 890 новых случаев заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.

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По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 379 человек.

От коронавируса за минувший день в Украине скончались 27 пациентов. Среди зараженных COVID-19 —81 ребенок и 10 медицинских сотрудников.

За минувшие сутки в Украине:

заболело — 890 человек;

выздоровело — 433 человека;

летальные случаи — 27;

госпитализировано — 379 человек.

В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:

14 августа — 641 человек;

15 августа — 569 человек;

16 августа — 433 человека;

17 августа — 379 человек.

Медики за минувшие сутки сделали 47355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:

методом ПЦР — 21 347;

методом ИФА — 7 655;

экспресс-тесты на COVID-19 — 18 427.

Лидеры за сутки по новым случаям заражения коронавирусной инфекции:

Киев — 127 случаев;

Одесская область — 111 случаев;

Харьковская область — 86 случаев;

Запорожская область — 74 случая;

Луганская область — 68 случаев.

Вакцинация от коронавируса

За прошлые сутки было вакцинировано 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью вакцинировались 53 232 человека. Всего за время вакцинации в Украине полностью иммунизировались 2 791 305 человек.

За все время пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 2 267 219 человек;

выздоровели — 2 197 508 человек;

летальные случаи — 53 296;

сделано ПЦР-тестов — 11 699 182.

Напомним, в Минздраве собираются мотивировать украинцев, получивших вакцинацию от коронавируса. После достижения 50% иммунизации в стране, в министерстве собираются стимулировать работников сфер пассажирских перевозок и медицины. Речь идет о запрете работы общежитий, где большинство жителей не вакцинированы. А глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал подарить билеты на праздничный концерт в НСК Олимпийский всем, кто получит вакцину от коронавируса в центрах массовой вакцинации со среды.