Статистика коронавируса на 17 августа: 890 новых случаев COVID-19, госпитализировано 379 человек
За минувшие сутки от коронавируса скончались 27 пациентов.
За минувшие сутки в Украине официально выявили 890 новых случаев заражения COVID-19. Свежую статистику публикует пресс-служба Минздрава.
По данным министерства, с коронавирусной инфекцией или подозрением на COVID-19 госпитализировали 379 человек.
От коронавируса за минувший день в Украине скончались 27 пациентов. Среди зараженных COVID-19 —81 ребенок и 10 медицинских сотрудников.
За минувшие сутки в Украине:
- заболело — 890 человек;
- выздоровело — 433 человека;
- летальные случаи — 27;
- госпитализировано — 379 человек.
В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:
- 14 августа — 641 человек;
- 15 августа — 569 человек;
- 16 августа — 433 человека;
- 17 августа — 379 человек.
Медики за минувшие сутки сделали 47355 тестов на коронавирусную инфекцию, среди которых:
- методом ПЦР — 21 347;
- методом ИФА — 7 655;
- экспресс-тесты на COVID-19 — 18 427.
Лидеры за сутки по новым случаям заражения коронавирусной инфекции:
- Киев — 127 случаев;
- Одесская область — 111 случаев;
- Харьковская область — 86 случаев;
- Запорожская область — 74 случая;
- Луганская область — 68 случаев.
Вакцинация от коронавируса
За прошлые сутки было вакцинировано 123 637 человек. Одну дозу получили 70 405 человек, полностью вакцинировались 53 232 человека. Всего за время вакцинации в Украине полностью иммунизировались 2 791 305 человек.
За все время пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 2 267 219 человек;
- выздоровели — 2 197 508 человек;
- летальные случаи — 53 296;
- сделано ПЦР-тестов — 11 699 182.
Напомним, в Минздраве собираются мотивировать украинцев, получивших вакцинацию от коронавируса. После достижения 50% иммунизации в стране, в министерстве собираются стимулировать работников сфер пассажирских перевозок и медицины. Речь идет о запрете работы общежитий, где большинство жителей не вакцинированы. А глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал подарить билеты на праздничный концерт в НСК Олимпийский всем, кто получит вакцину от коронавируса в центрах массовой вакцинации со среды.