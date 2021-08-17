Статистика коронавірусу станом на 17 серпня: 890 нових випадків COVID-19, госпіталізовані 379 осіб
За минулу добу від коронавірусу померли 27 пацієнтів.
За минулу добу в Україні офіційно зафіксували 890 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
За даними міністерства, з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 379 осіб.
Від коронавірусу за минулий день в Україні померли 27 пацієнтів. Серед заражених COVID-19 81 дитина і 10 медичних працівників.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 890 осіб;
- видужали — 433 особи;
- летальні випадки — 27;
- госпіталізовані — 379 осіб.
В Україні стало менше госпіталізацій з COVID-19:
- 14 серпня — 641 осіб;
- 15 серпня — 569 осіб;
- 16 серпня — 433 особи;
- 17 серпня — 379 осіб.
Медики за минулу добу зробили 47 355 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:
- методом ПЛР — 21 347;
- методом ІФА — 7 655;
- експрес-тести на COVID-19 — 18 427.
Лідери за добу за новими випадками зараження коронавірусною інфекцією:
- Київ — 127 випадків;
- Одеська область — 111 випадків;
- Харківська область — 86 випадків;
- Запорізька область — 74 випадки;
- Луганська область — 68 випадків.
Вакцинація від коронавірусу
За минулу добу були вакциновані 123 637 осіб. Одну дозу отримали 70 405 осіб, повністю вакциновані 53 232 особи. Всього за час вакцинації в Україні повністю імунізованих 2 791 305 осіб.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні:
- захворіли — 2 267 219 осіб;
- одужали — 2 197 508 осіб;
- летальні випадки — 53 296;
- зроблено ПЛР-тестів — 11 699 182.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я збираються мотивувати українців, які отримали вакцинацію від коронавірусу. Після досягнення 50% імунізації в країні, в міністерстві збираються стимулювати працівників сфер пасажирських перевезень і медицини. Йдеться про заборону роботи гуртожитків, де більшість мешканців не вакциновані. А глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв подарувати квитки на святковий концерт в НСК Олімпійський всім, хто отримає вакцину від коронавірусу в центрах масової вакцинації із середи.