Статистика коронавірусу станом на 17 серпня: 890 нових випадків COVID-19, госпіталізовані 379 осіб

За минулу добу від коронавірусу померли 27 пацієнтів.

За минулу добу в Україні офіційно зафіксували 890 нових випадків зараження COVID-19. Свіжу статистику публікує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За даними міністерства, з коронавірусною інфекцією або підозрою на COVID-19 госпіталізували 379 осіб.

Від коронавірусу за минулий день в Україні померли 27 пацієнтів. Серед заражених COVID-19 81 дитина і 10 медичних працівників.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 890 осіб;

видужали — 433 особи;

летальні випадки — 27;

госпіталізовані — 379 осіб.

В Україні стало менше госпіталізацій з COVID-19:

14 серпня — 641 осіб;

15 серпня — 569 осіб;

16 серпня — 433 особи;

17 серпня — 379 осіб.

Медики за минулу добу зробили 47 355 тестів на коронавірусну інфекцію, серед яких:

методом ПЛР — 21 347;

методом ІФА — 7 655;

експрес-тести на COVID-19 — 18 427.

Лідери за добу за новими випадками зараження коронавірусною інфекцією:

Київ — 127 випадків;

Одеська область — 111 випадків;

Харківська область — 86 випадків;

Запорізька область — 74 випадки;

Луганська область — 68 випадків.

Вакцинація від коронавірусу

За минулу добу були вакциновані 123 637 осіб. Одну дозу отримали 70 405 осіб, повністю вакциновані 53 232 особи. Всього за час вакцинації в Україні повністю імунізованих 2 791 305 осіб.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли — 2 267 219 осіб;

одужали — 2 197 508 осіб;

летальні випадки — 53 296;

зроблено ПЛР-тестів — 11 699 182.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я збираються мотивувати українців, які отримали вакцинацію від коронавірусу. Після досягнення 50% імунізації в країні, в міністерстві збираються стимулювати працівників сфер пасажирських перевезень і медицини. Йдеться про заборону роботи гуртожитків, де більшість мешканців не вакциновані. А глава МОЗ Віктор Ляшко пообіцяв подарувати квитки на святковий концерт в НСК Олімпійський всім, хто отримає вакцину від коронавірусу в центрах масової вакцинації із середи.