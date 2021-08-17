В аэропорту Запорожья тактильную плитку для слепых дорисовали обычной краской (видео)

Специальное покрытие должно состоять из блоков с точками, предупреждающих слабовидящих о препятствии.

В Запорожье вместо того, чтобы установить специальную систему помощи слабовидящим людям, в аэропорту была выполнена лишь ее имитация, сообщает Avianews.

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Telegram-канал "Это Запорожье" опубликовал видео, на кадрах которого видно, что специальная контактная плитка желтого цвета установлена только перед входом в новый терминал местного аэропорта.

Затем полосу дорисовали желтой краской на обычном дорожном покрытии.

[ + – ] Полоса для слабовидящих в аэропорту Запорожья

Благодаря тактильной плитке слепые люди или те пассажиры, у которых слабое зрение, получают возможность передвигаться без помощи посторонних.

Данная технология была разработана еще в шестидесятых годах прошлого века в Японии и постепенно распространилась по всей планете.

Специальное покрытие состоит из выпуклых параллельно идущих линий, указывающих направление движения, а также блоков с точками, предупреждающих пешехода с проблемами зрения о том, что он приближается к опасному месту или препятствию.

Те, у кого плохое зрение, поддерживают контакт с тактильным покрытием с помощью специальной трости.

Однако, в Запорожье решили, что для таких пассажиров аэропорта достаточно будет обычной желтой краски на тротуаре.

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