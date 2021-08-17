В аеропорту Запоріжжя тактильну плитку для сліпих домалювали звичайною фарбою (відео)

Спеціальне покриття повинне складатися із рельєфних блоків, що попереджають людей з вадами зору про перешкоду.

У Запоріжжі замість того, щоб встановити спеціальну систему допомоги людям зі слабким зором, в аеропорту була здійснена лише її імітація, повідомляє Avianews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Telegram-канал "Це Запоріжжя" опублікував відео, на кадрах якого видно, що спеціальна контактна плитка жовтого кольору встановлена тільки перед входом у новий термінал місцевого аеропорту.

Потім смугу домалювали жовтою фарбою на звичайному дорожньому покритті.

[ + – ] Смуга для людей з вадами зору в аеропорту Запоріжжя

Завдяки тактильній плитці сліпі люди або ті пасажири, в яких слабкий зір, отримують можливість пересуватися без допомоги сторонніх.

Ця технологія була розроблена ще в шістдесятих роках минулого століття в Японії і поступово поширилася по всій планеті.

Спеціальне покриття складається з опуклих ліній, що паралельно йдуть та вказують напрямок руху, а також блоків із рельєфом, що попереджають пішохода з проблемами зору про те, що він наближається до небезпечного місця або перешкоди.

Ті, в кого поганий зір, підтримують контакт із тактильним покриттям за допомогою спеціальної тростини.

Однак, у Запоріжжі вирішили, що для таких пасажирів аеропорту достатньо буде звичайної жовтої фарби на тротуарі.

Раніше в Миколаєві заступник директора житлово-комунального господарства Олександр Рєпін запропонував містянам через зірваний дах будинку "найняти шамана".

Також повідомлялося, що в Сєвєродонецьку (адміністративний центр Луганської області) ями на дорозі засипали зліпками щелеп.

А в місті Апостолове Дніпропетровської області ями на дорогах "залатали" травою.