В Киеве фотокорреспонденты собрались на акцию после нападения на журналиста "Букв" (видео)

Коллеги избитого Александра Кужельного принесли к зданию МВД фотоаппараты и каски. Они требовали наказать виновных в нападении на журналистов.

Фотокорреспонденты собрались рядом со зданием Министерства внутренних дел (МВД) в Киеве, чтобы выразить свой протест против избиения журналиста "Букв" Александра Кужельного и призвать гарантировать им безопасность во время выполнения профессиональных обязанностей. Об этом во вторник, 17 августа, пишет Hromadske.

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Сотрудники СМИ принесли с собой плакаты, на которых были надписи "Безпека де?", "Журналісти не мішень". Они потребовали, чтобы виновные в нападении на журналистов несли ответственность. Частью акции стало то, что фотокорреспонденты отложили принесенные фотоаппараты в отдельное место.

Фото: hromadske

В ходе акции член Института массовой информации Анна Чабарай сообщила, что с начала текущего года организация зафиксировала 111 случаев агрессии, которая была направлена на сотрудников СМИ.

К журналистам вышел представитель МВД Артем Шевченко, чтобы заверить их в том, что дела относительно нападения на их коллег расследуются. Также Шевченко призвал журналистов носить опознавательные знаки "пресса".

[ + – ] Источник видео: PavlovskyNews

Сам Кужельный также присутствовал на акции. Фотокорреспондент выразил готовность довести дело о нападении на себя до суда.

Фото: hromadske

В то же время 17 августа должны избрать меру пресечения двум нападавшим на Кужельного националистам. Участники акции заявляли, что нападавших было больше и попросили правоохранителей найти всех участников избиения.

Напомним, 14 августа во время акции представителей "Нацкорпуса" в Киеве избили журналиста Александра Кужельного. Когда акция уже завершилась, журналиста догнала группа лиц и потребовала удалить сделанные фото. По словам Кужельного, он предлагал нападающим показать все фото лидеру "Нацкорпуса" Билецкому, но окружившие его люди, начали избивать его.

Позже нападавшие на Кужельного принесли свое извинение за избиение.