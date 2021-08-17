У Києві фотокореспонденти зібралися на акцію після нападу на журналіста "Букв" (відео)

Колеги побитого Олександра Кужельного принесли до будівлі МВС фотоапарати і каски. Вони вимагали покарати винних у нападі на журналістів.

Фотокореспонденти зібралися поруч із будівлею Міністерства внутрішніх справ (МВС) у Києві, щоб висловити свій протест проти побиття журналіста "Букв" Олександра Кужельного та закликати гарантувати їм безпеку під час виконання професійних обов'язків. Про це у вівторок, 17 серпня, пише Hromadske.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Співробітники ЗМІ принесли з собою плакати, на яких були написи "Безпека де?", "Журналісти не мішень". Вони зажадали, щоб винні в нападі на журналістів відповідали. Частиною акції стало те, що фотокореспонденти відклали принесені фотоапарати в окреме місце.

Фото: hromadske

У ході акції член Інституту масової інформації Ганна Чабарай повідомила, що з початку поточного року організація зафіксувала 111 випадків агресії, яка була спрямована на співробітників ЗМІ.

До журналістів вийшов представник МВС Артем Шевченко, щоб запевнити їх у тому, що справи щодо нападу на їхніх колег розслідуються. Також Шевченко закликав журналістів носити розпізнавальні знаки "преса".

[ + – ] Джерело відео: PavlovskyNews

Сам Кужельний також був присутній на акції. Фотокореспондент висловив готовність довести справу про напад на себе до суду.

Фото: hromadske

У той же час 17 серпня повинні обрати запобіжний захід двом нападникам на Кужельного націоналістам. Учасники акції заявляли, що нападників було більше та попросили правоохоронців знайти всіх учасників побиття.

Нагадаємо, 14 серпня під час акції представників "Нацкорпусу" в Києві побили журналіста Олександра Кужельного. Коли акція вже завершилася, журналіста наздогнала група осіб і зажадала видалити зроблені фото. За словами Кужельного, він пропонував нападаючим показати всі фото лідеру "Нацкорпусу" Білецькому, але люди, які оточили, почали бити Олександра.

Пізніше нападники на Кужельного вибачилися за побиття.