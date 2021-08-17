"Нацкорпус" снес советские инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве (фото, видео)

Между полицией и валившими декорации произошла потасовка. Правоохранители задержали нескольких членов "Нацкорпуса".

Члены праворадикальной организации "Национальный корпус" снесли инсталляции советской эпохи, которые установили ко Дню независимости Украины на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале PavlovskyNews.

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"Вот так это немножко больше похоже на советскую эпоху. Где-то так она и выглядела", — сказал один из представителей "Нацкорпуса", комментируя очередную падающую стену декорации.

[ + – ] "Нацкорпус" повалил декорации на Аллее Небесной Сотни

[ + – ] "Нацкорпус" снес декорации на Аллее Небесной Сотни

Позже на Telegram-канале PavlovskyNews появилось сообщение о том, что нескольких членов организации, валивших декорации на Аллее, задержали правоохранители. Из-за этого, судя по видео, между членами организации и правоохранителями началась потасовка. Представители "Нацкорпуса" спрашивали у полицейских на каком основании задержали их соратников.

Позже на этом же канале сообщили о задержании еще нескольких членов "Нацкорпуса". По информации журналистов, всего правоохранители задержали семерых человек.

"Их уводили вверх в оцеплении. Зедержанных увезли в автобусе", — рассказали на канале PavlovskyNews.

Другие же представители "Нацкорпуса" спрашивали у правоохранителей почему те с самого утра не реагировали на жалобы по поводу появившихся в центре Киева советских декораций.

[ + – ] Снесенные советские декорации на Аллее Небесной сотни

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в эфире "Украина 24" рассказал, что советские декорации установили на аллее для создания телевизионной трансляции на День независимости.

"Там есть все эпохи, через которые прошла Украина к независимости. А те люди, которые сознательно пытаются снести конструкции — они акцентируют внимание только на Советском Союзе", — отметил Никифоров.

Также пресс-секретарь главы государства заверил, что возле этих декораций не планировали проводить каких-либо массовых мероприятий или экскурсий.

Позже информацию о задержании полицейскими членов "Национального корпуса" подтвердил и лидер организации Андрей Билецкий. Он заявил, что сперва "их били толпой полицейские", а позже "повезли в участок".

"Все в лучших традициях времен Януковича. Подтягивайтесь в Печерский райотдел Киева!" — написал Билецкий.

[ + – ] Билецкий о задержании членов "Нацкорпуса" на Аллее Небесной Сотни

На инцидент с появлением советских декораций в центре Киева отреагировал и "Музей Революции Достоинства". Пресс-служба учреждения сообщила, что они не могут препятствовать проведению мирных акций и движению людей по аллее. В музее уверяют, что во время встречи с организаторами их заверили, что планируется установка инсталляции, которая будет символизировать путь украинцев к провозглашению Независимости — со времен Триполья до современности.

"Нами было отмечено, что при этом недопустимо вносить изменения в народный мемориал, конструкции не должны повреждать мостовую, все действия должны быть согласованными с Офисом генерального прокурора. Также со своей стороны представители Музея обратили внимание на недопустимость действий, месседжей и визуального ряда, которые могут оскорблять память Героев Небесной Сотни", — заверили в "Музее Революции Достоинства".

[ + – ] "Музей Революции Достоинства" о советских инсталляциях на Аллее Героев Небесной сотни

В пресс-службе столичной Нацполиции подтвердили факт потасовки между правоохранителями и пытавшимися демонтировать инсталляцию. В ведомстве уточняют информацию о наличии потерпевших с обеих сторон и проверяют наличие разрешительных документов для установления конструкции. В Нацполе подчеркнули, что дадут правовую квалификацию инциденту после окончания этой проверки.

Отметим, ранее Фокус сообщал, что советские инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни вызвали волну возмущения в соцсетях. Многие не могли понять зачем подобные декорации устанавливать возле портретов погибших во время Майдана, а некоторые призывали "выйти к месту инсталляции сотню-другую неравнодушных".

Напомним, во время празднования Дня независимости 24 августа в центре столицы состоится военный парад. Мероприятие, по словам министра обороны Украины Андрея Тарана, пройдет в новом формате, который предполагает, что "совковость" будет "оставлена в прошлом".