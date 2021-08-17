"Нацкорпус" зніс радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві (фото, відео)

Між поліцією і людьми, які валили декорації, сталася бійка. Правоохоронці затримали кількох членів "Нацкорпусу".

Члени праворадикальної організації "Національний корпус" знесли інсталяції радянської епохи, які встановили до Дня незалежності України на Алеї Героїв Небесної сотні в Києві. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі PavlovskyNews.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Ось так це трошки більше схоже на радянську епоху. Десь такий вигляд вона й мала", — сказав один із представників "Нацкорпусу", коментуючи чергове падіння стін декорації.

[ + – ] "Нацкорпус" повалив декорації на Алеї Небесної Сотні

[ + – ] "Нацкорпус" зніс декорації на Алеї Небесної Сотні

Пізніше на Telegram-каналі PavlovskyNews з'явилося повідомлення про те, що кількох членів організації, які валили декорації на Алеї, затримали правоохоронці. Через це, судячи з відео, між членами організації та правоохоронцями почалася бійка. Представники "Нацкорпусу" запитували у поліцейських, на якій підставі затримали їхнх соратників.

Пізніше на цьому ж каналі повідомили про затримання ще кількох членів "Нацкорпусу". За інформацією журналістів, усього правоохоронці затримали сімох осіб.

"Їх вели вгору в оточенні. Затриманих відвезли в автобусі", — розповіли на каналі PavlovskyNews.

Інші ж представники "Нацкорпусу" запитували в правоохоронців, чому ті з самого ранку не реагували на скарги з приводу радянських декорацій, які з'явилися в центрі Києва.

[ + – ] Знесені радянські декорації на Алеї Небесної сотні

Прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі "Україна 24" розповів, що радянські декорації встановили на алеї для створення телевізійної трансляції на День незалежності.

"Там є всі епохи, через які пройшла Україна до незалежності. А ті люди, які свідомо намагаються знести конструкції, — вони акцентують увагу тільки на Радянському Союзі", — зазначив Нікіфоров.

Також прессекретар глави держави запевнив, що біля цих декорацій не планували проводити будь-яких масових заходів або екскурсій.

Пізніше інформацію про затримання поліцейськими членів "Національного корпусу" підтвердив і лідер організації Андрій Білецький. Він заявив, що спершу "їх били натовпом поліцейські", а пізніше "повезли до відділку".

"Все в кращих традиціях часів Януковича. Підтягуйтеся в Печерський райвідділ Києва!" — написав Білецький.

[ + – ] Білецький про затримання членів "Нацкорпусу" на Алеї Небесної Сотні

На інцидент з появою радянських декорацій в центрі Києва відреагував і "Музей Революції Гідності". Пресслужба установи повідомила, що вони не можуть перешкоджати проведенню мирних акцій і руху людей по алеї. У музеї запевняють, що під час зустрічі з організаторами їх запевнили, що планується установка інсталяції, яка буде символізувати шлях українців до проголошення Незалежності — від часів Трипілля до сучасності.

"Нами було відзначено, що при цьому неприпустимо вносити зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії повинні бути узгодженими з Офісом генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на неприпустимість дій, меседжів і візуального ряду, які можуть ображати пам'ять Героїв Небесної Сотні", — запевнили в "Музеї Революції Гідності".

[ + – ] "Музей Революції Гідності" про радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні

У пресслужбі столичної Нацполіції підтвердили факт бійки між правоохоронцями та людьми, які намагалися демонтувати інсталяцію. У відомстві уточнюють інформацію про наявність потерпілих з обох сторін і перевіряють наявність дозвільних документів для встановлення конструкції. У Нацполіції підкреслили, що дадуть правову кваліфікацію інциденту після закінчення цієї перевірки.

Відзначимо, раніше Фокус повідомляв, що радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні викликали хвилю обурення в соцмережах. Багато хто не міг зрозуміти, навіщо подібні декорації встановлювати біля портретів загиблих під час Майдану, а деякі закликали "вийти до місця інсталяції сотню-іншу небайдужих".

Нагадаємо, під час святкування Дня незалежності 24 серпня в центрі столиці відбудеться військовий парад. Захід, за словами міністра оборони України Андрія Тарана, пройде в новому форматі, який передбачає, що "совковість" буде "залишена в минулому".