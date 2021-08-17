Число госпитализаций с коронавирусом в Украине превысило выписки на 25%, — KSE (видео)

В четырех областях Украины новая вспышка болезни может начаться в ближайшее время, а угрожающей ситуации со смертностью пока не наблюдается.

Рост суточных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Украине составил +12%, при этом еще неделю назад этот показатель составлял 10%. Уровень госпитализаций выше уровня выписок выздоровевших на 25%. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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По его словам, коронавирус в Украине продолжает накалять обстановку, "однако на данный момент она остается контролируемой" — койки с кислородом и реанимационные места заполнены на 10% и 15% соответственно.

"Это относительно небольшие показатели, если сравнивать с периодом начала 2021 года, когда было плато перед весенней волной", — констатировал эксперт.

При этом показатель новых случаев коронавируса в Украине находится на низком уровне — менее 3%.

"Однако мы видим новые тревожные звоночки, которые добавляются к тем звоночкам, которые были на предыдущих неделях – госпитализации сейчас преобладают над выписками уже на четверть. Нагрузка на систему здравоохранения ускоряется. За неделю дополнительно уже 16% пациентов попадают на COVID-кровати. Для сравнения — на прошлой неделе рост был в 9%", — добавил Ганиченко, подчеркнув, что в дальнейшем нагрузка на систему здравоохранения продолжит расти.

По его словам, угрожающая ситуация с коронавирусом в Украине на данный момент наблюдается в 16 из 25 регионов страны: Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Житомирской областях, Киеве, Запорожской, Николаевской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Винницкой областях.

Половина новых случаев заболеваний COVID-19 приходится всего на четыре региона: Днепропетровскую, Харьковскую, Черновицкую и Житомирскую области — там в ближайшее время может возникнуть вспышка коронавируса.

Еще три области — Черкасская, Кировоградская и Тернопольская находятся в фазе увеличения заболеваемости.

"Тенденция угрожающая – динамика очень плохая. Эта динамика является распыленной, сейчас нет явных драйверов этого роста на уровне страны. Это увеличивает риск того, что рост может начаться с любого региона", — отметил Ганиченко.

Что касается показателя суточной смертности, то тут цифры все еще находятся на плато и тенденции к увеличению пока не наблюдается.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине подтвердился у 890 человек. С COVID-19 или подтверждением на эту болезнь за этот период госпитализировали 379 пациентов. За сутки с этим диагнозом скончались 27 человек.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, увеличение числа случаев коронавируса в Украине будет связан с быстрым распространением штамма "Дельта". Новую вспышку COVID-19 Минздрав ожидает уже в октябре-ноябре этого года.