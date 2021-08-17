Число госпіталізацій з коронавірусом в Україні перевищило виписки на 25%, — KSE (відео)

У чотирьох областях України новий спалах хвороби може початися найближчим часом, а загрозливої ситуації зі смертністю поки не спостерігається.

Зростання добових госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в Україні становить + 12%, при цьому ще тиждень тому цей показник становив 10%. Рівень госпіталізацій вище рівня виписок одужалих на 25%. Про це в ході брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За його словами, коронавірус в Україні продовжує нагнітати обстановку, "проте наразі вона залишається контрольованою" — ліжка з киснем і реанімаційні місця заповнені на 10% і 15% відповідно.

"Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", — констатував експерт.

При цьому показник нових випадків коронавірусу в Україні на низькому рівні — менше 3%.

"Однак, ми бачимо нові тривожні дзвіночки, які додаються до тих дзвіночків, які були на попередніх тижнях — госпіталізації зараз переважають над виписками вже на чверть. Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється. За тиждень додатково вже 16% пацієнтів потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння — минулого тижня зростання було в 9%", — додав Ганиченко, підкресливши, що в подальшому навантаження на систему охорони здоров'я продовжить рости.

За його словами, загрозлива ситуація з коронавірусом в Україні наразі спостерігається в 16 з 25 регіонів країни: Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській областях, Києві, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській, Вінницькій областях.

Половина нових випадків захворювань COVID-19 припадає лише на чотири регіони: Дніпропетровську, Харківську, Чернівецьку та Житомирську області — там найближчим часом може виникнути спалах коронавірусу.

Ще три області — Черкаська, Кіровоградська та Тернопільська у фазі збільшення захворюваності.

"Тенденція загрозлива — динаміка дуже погана. Ця динаміка є розпорошеною, наразі немає явних драйверів цього зростання на рівні країни. Це збільшує ризик того, що зростання може початися з будь-якого регіону", — зазначив Ганиченко.

Що стосується показника добової смертності, то тут цифри все ще на плато і тенденції до збільшення поки не спостерігається.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні підтвердився у 890 осіб. З COVID-19 або підтвердженням на цю хворобу за цей період було госпіталізовано 379 пацієнтів. За добу з цим діагнозом померли 27 осіб.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, збільшення числа випадків коронавірусу в Україні буде пов'язане з швидким розповсюдженням штаму "Дельта". Новий спалах COVID-19 МОЗ очікує вже в жовтні-листопаді цього року.