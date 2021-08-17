Съемочная группа была на обеде: уничтоженная в Киеве инсталляция оказалась декорацией к фильму

По словам одной из участниц съемок Карины Салюк, уничтоженные националистами декорации должны были использовать для съемок документальной ленты об Украине.

Одна из участниц съемок фильма "Реконструкция" на своей странице в Instagram рассказала подробности советской инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни.

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По словам Карины Салюк, они установили инсталляции с целью снять документальный фильм про Украину "Реконструкция". Декорации находились на своих местах в столице. Потом организаторы пошли на обед, вернувшись они увидели, что на место приехал Виталий Кличко, а затем и "ярые националисты", которые стали разрушать все декорации.

Из-за произошедшего съемки фильма отложили, возможно, их перенесут вообще. Первоначально задумывалось, что основные съемки будут 24 августа, но из-за реакции людей, такого не будет.

"Это были просто наши декорации. Мы все были на обеде и, собственно, какие-то неравнодушные люди решили, что, ой, этому здесь не место, нужно расхреначить. Так что это не скучание по совку, это просто съемки фильма, але. Собственно, поэтому полиция и не поддерживала эту акцию протеста", — утверждает Салюк.

Она также добавила, что ей начали массово писать на странице и в Direct с оскорблениями. На момент написания новости страница девушки оказалась закрытой.

По словам спикера Зеленского, фильм должен был показать историю Украины ко Дню Независимости.

"Это декорации для телетрансляции ко Дню Независимости. Там есть казацкая эпоха, царская, Вторая мировая война. Вы же понимаете, что Кличко прибыл туда очень быстро и воспользовался ситуацией в личных целях", — заявил спикер президента Сергей Никифоров.

Напомним, советские инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни вызвали волну возмущения в соцсетях. Многие не могли понять зачем подобные декорации устанавливать возле портретов погибших во время Майдана. Позднее на место декораций явился "Национальный корпус", который снес советскую инсталляцию.