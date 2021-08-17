Знімальна група була на обіді: знищена в Києві інсталяція виявилася декорацією (відео)

За словами однієї з учасниць зйомок Карини Салюк, знищені націоналістами декорації повинні були використовувати для зйомок документального фільму про Україну.

Одна з учасниць зйомок фільму "Реставрація" на своїй сторінці в Instagram розповіла подробиці знищення радянської інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні.

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За словами Карини Салюк, вони встановили інсталяції з метою зняти документальний фільм про Україну "Реставрація". Декорації перебували на своїх місцях у столиці. Потім організатори пішли на обід, повернувшись, вони побачили, що на місце приїхав Віталій Кличко, а потім і "затяті націоналісти", які стали руйнувати всі декорації.

Через події зйомки фільму відклали, можливо, їх перенесуть узагалі. Спочатку замислювалося, що основні зйомки будуть 24 серпня, але через реакцію людей такого не буде.

"Це були просто наші декорації. Ми всі були на обіді і, власне, якісь небайдужі люди вирішили, що, ой, цьому тут не місце, потрібно зруйнувати. Тому це не нудьга за совком, це просто зйомки фільму, але, власне, тому поліція і не підтримувала цю акцію протесту", — стверджує Салюк.

Вона також додала, що їй почали масово писати на сторінці і в Direct з образами. На момент написання новини сторінка дівчини була закритою.

Нагадаємо, радянські інсталяції на Алеї Героїв Небесної сотні викликали хвилю обурення в соцмережах. Багато хто не міг зрозуміти, навіщо подібні декорації встановлювати біля портретів загиблих під час Майдану. Пізніше на місці декорацій з'явився "Національний корпус", який зніс радянську інсталяцію.