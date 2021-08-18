Статистика коронавируса на 18 августа: 1 447 новых случаев и 677 госпитализаций
COVID-19 унес жизни 40 человек за последние сутки, 712 человек одолели заболевание и получили отрицательный тест.
В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 1 447 новых случаев коронавируса. Такие данные в среду, 18 августа, приводит Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, во вторник с COVID-19 или подозрением на него в медучреждения госпитализировали 677 человек.
В то же время умерли в результате болезни 40 человек. В числе же тех, кто заразился, 104 ребенка и 38 медиков.
За минувшие сутки в Украине:
- заболели — 1 447 человек;
- госпитализировали — 677 человек;
- умерли — 40 человек;
- выздоровели — 712 человек.
В Украине выросло число госпитализаций с COVID-19:
- 14 августа — 569 человек;
- 15 августа — 433 человека;
- 16 августа — 379 человек;
- 17 августа — 677 человек.
За прошлые сутки люди сделали 60 654 теста на коронавирус, из них:
- методом ПЦР — 27 053;
- методом ИФА — 9 171;
- экспресс-тестов на COVID-19 — 24 430.
Лидеры по количеству новых заражений:
- Киев — 181 случай;
- Донецкая область — 155 случаев;
- Одесская область — 130 случаев;
- Днепропетровская область — 93 случая;
- Харьковская область — 89 случаев.
Вакцинация от коронавируса
За минувший день в Украине вакцинировали 118 594 человека. Первую дозу получили 58 441 человек, вторую — 60 153. С момента начала прививочной кампании вакцинировались 4 851 541 человек, среди которых обе дозы получили 2 851 458 человек.
За весь период пандемии в нашей стране:
- заболели – 2 268 666 человек;
- выздоровели – 2 198 220 человек;
- умерли – 53 336 человек;
- проведено тестов – 11 726 235.
Как сообщалось ранее, в одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели 42 ребенка и 2 сотрудника оздоровительного учреждения. Лагерь закрыли на жесткий карантин.
Также Фокус писал, что ученые прогнозируют российский сценарий распространения штамма "дельта" в Украине. По мнению ученых, агрессивная мутация может вызвать увеличение числа госпитализаций и летальных случаев от ковида.