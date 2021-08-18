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Статистика коронавируса на 18 августа: 1 447 новых случаев и 677 госпитализаций

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коронавирус, медик
Фото: poltava.to

COVID-19 унес жизни 40 человек за последние сутки, 712 человек одолели заболевание и получили отрицательный тест.

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 1 447 новых случаев коронавируса. Такие данные в среду, 18 августа, приводит Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, во вторник с COVID-19 или подозрением на него в медучреждения госпитализировали 677 человек.

В то же время умерли в результате болезни 40 человек. В числе же тех, кто заразился, 104 ребенка и 38 медиков.

За минувшие сутки в Украине:

  • заболели — 1 447 человек;
  • госпитализировали — 677 человек;
  • умерли — 40 человек;
  • выздоровели — 712 человек.

В Украине выросло число госпитализаций с COVID-19:

  • 14 августа — 569 человек;
  • 15 августа — 433 человека;
  • 16 августа — 379 человек;
  • 17 августа — 677 человек.
Фото: Минздрав

За прошлые сутки люди сделали 60 654 теста на коронавирус, из них:

  • методом ПЦР — 27 053;
  • методом ИФА — 9 171;
  • экспресс-тестов на COVID-19 — 24 430.

Лидеры по количеству новых заражений:

  • Киев — 181 случай;
  • Донецкая область — 155 случаев;
  • Одесская область — 130 случаев;
  • Днепропетровская область — 93 случая;
  • Харьковская область — 89 случаев.

Вакцинация от коронавируса

За минувший день в Украине вакцинировали 118 594 человека. Первую дозу получили 58 441 человек, вторую — 60 153. С момента начала прививочной кампании вакцинировались 4 851 541 человек, среди которых обе дозы получили 2 851 458 человек.

Фото: Минздрав

За весь период пандемии в нашей стране:

  • заболели – 2 268 666 человек;
  • выздоровели – 2 198 220 человек;
  • умерли – 53 336 человек;
  • проведено тестов – 11 726 235.

Как сообщалось ранее, в одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели 42 ребенка и 2 сотрудника оздоровительного учреждения. Лагерь закрыли на жесткий карантин.

Также Фокус писал, что ученые прогнозируют российский сценарий распространения штамма "дельта" в Украине. По мнению ученых, агрессивная мутация может вызвать увеличение числа госпитализаций и летальных случаев от ковида.