Статистика коронавируса на 18 августа: 1 447 новых случаев и 677 госпитализаций

COVID-19 унес жизни 40 человек за последние сутки, 712 человек одолели заболевание и получили отрицательный тест.

В течение минувших суток в Украине зарегистрировали 1 447 новых случаев коронавируса. Такие данные в среду, 18 августа, приводит Министерство здравоохранения.

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По данным ведомства, во вторник с COVID-19 или подозрением на него в медучреждения госпитализировали 677 человек.

В то же время умерли в результате болезни 40 человек. В числе же тех, кто заразился, 104 ребенка и 38 медиков.

За минувшие сутки в Украине:

заболели — 1 447 человек;

госпитализировали — 677 человек;

умерли — 40 человек;

выздоровели — 712 человек.

В Украине выросло число госпитализаций с COVID-19:

14 августа — 569 человек;

15 августа — 433 человека;

16 августа — 379 человек;

17 августа — 677 человек.

Фото: Минздрав

За прошлые сутки люди сделали 60 654 теста на коронавирус, из них:

методом ПЦР — 27 053;

методом ИФА — 9 171;

экспресс-тестов на COVID-19 — 24 430.

Лидеры по количеству новых заражений:

Киев — 181 случай;

Донецкая область — 155 случаев;

Одесская область — 130 случаев;

Днепропетровская область — 93 случая;

Харьковская область — 89 случаев.

Вакцинация от коронавируса

За минувший день в Украине вакцинировали 118 594 человека. Первую дозу получили 58 441 человек, вторую — 60 153. С момента начала прививочной кампании вакцинировались 4 851 541 человек, среди которых обе дозы получили 2 851 458 человек.

Фото: Минздрав

За весь период пандемии в нашей стране:

заболели – 2 268 666 человек;

выздоровели – 2 198 220 человек;

умерли – 53 336 человек;

проведено тестов – 11 726 235.

Как сообщалось ранее, в одесском лагере "Молодая гвардия" зафиксирована вспышка COVID-19. Заболели 42 ребенка и 2 сотрудника оздоровительного учреждения. Лагерь закрыли на жесткий карантин.

Также Фокус писал, что ученые прогнозируют российский сценарий распространения штамма "дельта" в Украине. По мнению ученых, агрессивная мутация может вызвать увеличение числа госпитализаций и летальных случаев от ковида.