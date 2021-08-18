Статистика коронавірусу на 18 серпня: 1 447 нових випадків і 677 госпіталізацій
COVID-19 забрав життя 40 людей за останню добу, 712 осіб подолали захворювання та отримали негативний тест.
Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 1 447 нових випадків коронавірусу. Такі дані в середу, 18 серпня, наводить Міністерство охорони здоров'я.
За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 677 осіб.
У той же час померли в результаті хвороби 40 осіб. У числі тих, хто заразився, 104 дитини і 38 медиків.
За минулу добу в Україні:
- захворіли — 1 447 осіб;
- госпіталізували — 677 осіб;
- померли — 40 осіб;
- одужали — 712 осіб.
В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:
- 14 серпня — 569 осіб;
- 15 серпня — 433 особи;
- 16 серпня — 379 осіб;
- 17 серпня — 677 осіб.
За минулу добу люди зробили 60 654 тести на коронавірус, із них:
- методом ПЛР — 27 053;
- методом ІФА — 9 171;
- експрес-тестів на COVID-19 — 24 430.
Лідери за кількістю нових заражень:
- Київ — 181 випадок;
- Донецька область — 155 випадків;
- Одеська область — 130 випадків;
- Дніпропетровська область — 93 випадки;
- Харківська область — 89 випадків.
Вакцинація від коронавірусу
За минулий день в Україні вакцинували 118 594 особи. Першу дозу отримали 58 441 особа, другу — 60 153. З моменту початку щеплювальної кампанії вакцинувалися 4 851 541 людина, серед яких обидві дози отримали 2 851 458 осіб.
За весь період пандемії в нашій країні:
- захворіли — 2 268 666 осіб;
- одужали — 2 198 220 осіб;
- померли — 53 336 осіб;
- проведено тестів — 11 726 235.
Як повідомлялося раніше, в одеському таборі "Молода гвардія" зафіксовано спалах COVID-19. Захворіли 42 дитини і 2 співробітників оздоровчого закладу. Табір закрили на жорсткий карантин.
Також Фокус писав, що вчені прогнозують російський сценарій поширення штаму "дельта" в Україні. На думку вчених, агресивна мутація може викликати збільшення числа госпіталізацій і летальних випадків від ковіду.