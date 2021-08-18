Статистика коронавірусу на 18 серпня: 1 447 нових випадків і 677 госпіталізацій

COVID-19 забрав життя 40 людей за останню добу, 712 осіб подолали захворювання та отримали негативний тест.

Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 1 447 нових випадків коронавірусу. Такі дані в середу, 18 серпня, наводить Міністерство охорони здоров'я.

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За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 677 осіб.

У той же час померли в результаті хвороби 40 осіб. У числі тих, хто заразився, 104 дитини і 38 медиків.

За минулу добу в Україні:

захворіли — 1 447 осіб;

госпіталізували — 677 осіб;

померли — 40 осіб;

одужали — 712 осіб.

В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:

14 серпня — 569 осіб;

15 серпня — 433 особи;

16 серпня — 379 осіб;

17 серпня — 677 осіб.

Фото: Минздрав

За минулу добу люди зробили 60 654 тести на коронавірус, із них:

методом ПЛР — 27 053;

методом ІФА — 9 171;

експрес-тестів на COVID-19 — 24 430.

Лідери за кількістю нових заражень:

Київ — 181 випадок;

Донецька область — 155 випадків;

Одеська область — 130 випадків;

Дніпропетровська область — 93 випадки;

Харківська область — 89 випадків.

Вакцинація від коронавірусу

За минулий день в Україні вакцинували 118 594 особи. Першу дозу отримали 58 441 особа, другу — 60 153. З моменту початку щеплювальної кампанії вакцинувалися 4 851 541 людина, серед яких обидві дози отримали 2 851 458 осіб.

Фото: Минздрав

За весь період пандемії в нашій країні:

захворіли — 2 268 666 осіб;

одужали — 2 198 220 осіб;

померли — 53 336 осіб;

проведено тестів — 11 726 235.

Як повідомлялося раніше, в одеському таборі "Молода гвардія" зафіксовано спалах COVID-19. Захворіли 42 дитини і 2 співробітників оздоровчого закладу. Табір закрили на жорсткий карантин.

Також Фокус писав, що вчені прогнозують російський сценарій поширення штаму "дельта" в Україні. На думку вчених, агресивна мутація може викликати збільшення числа госпіталізацій і летальних випадків від ковіду.