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Статистика коронавірусу на 18 серпня: 1 447 нових випадків і 677 госпіталізацій

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коронавірус, медик
Фото: poltava.to

COVID-19 забрав життя 40 людей за останню добу, 712 осіб подолали захворювання та отримали негативний тест.

Протягом минулої доби в Україні зареєстрували 1 447 нових випадків коронавірусу. Такі дані в середу, 18 серпня, наводить Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 677 осіб.

У той же час померли в результаті хвороби 40 осіб. У числі тих, хто заразився, 104 дитини і 38 медиків.

За минулу добу в Україні:

  • захворіли — 1 447 осіб;
  • госпіталізували — 677 осіб;
  • померли — 40 осіб;
  • одужали — 712 осіб.

В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:

  • 14 серпня — 569 осіб;
  • 15 серпня — 433 особи;
  • 16 серпня — 379 осіб;
  • 17 серпня — 677 осіб.
Фото: Минздрав

За минулу добу люди зробили 60 654 тести на коронавірус, із них:

  • методом ПЛР — 27 053;
  • методом ІФА — 9 171;
  • експрес-тестів на COVID-19 — 24 430.

Лідери за кількістю нових заражень:

  • Київ — 181 випадок;
  • Донецька область — 155 випадків;
  • Одеська область — 130 випадків;
  • Дніпропетровська область — 93 випадки;
  • Харківська область — 89 випадків.

Вакцинація від коронавірусу

За минулий день в Україні вакцинували 118 594 особи. Першу дозу отримали 58 441 особа, другу — 60 153. З моменту початку щеплювальної кампанії вакцинувалися 4 851 541 людина, серед яких обидві дози отримали 2 851 458 осіб.

Фото: Минздрав

За весь період пандемії в нашій країні:

  • захворіли — 2 268 666 осіб;
  • одужали — 2 198 220 осіб;
  • померли — 53 336 осіб;
  • проведено тестів — 11 726 235.

Як повідомлялося раніше, в одеському таборі "Молода гвардія" зафіксовано спалах COVID-19. Захворіли 42 дитини і 2 співробітників оздоровчого закладу. Табір закрили на жорсткий карантин.

Також Фокус писав, що вчені прогнозують російський сценарій поширення штаму "дельта" в Україні. На думку вчених, агресивна мутація може викликати збільшення числа госпіталізацій і летальних випадків від ковіду.