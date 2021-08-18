Под Черновцами таможенник убил в ДТП двух человек и сбежал с места аварии

Полиция уже объявила виновника смертельного происшествия в розыск, Гостаможслужба отстранила его от работы.

Сотрудник Буковинской таможни за рулем Opel устроил смертельную аварию, столкнувшись с Audi в селе Припрутье Черновицкой области. В результате погибли два человека. Виновник ДТП сбежал с места происшествия, полиция объявила его в розыск. Об этом сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

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Авария произошла в понедельник, 16 августа, около 05:40 на трассе Житомир-Черновцы в селе Припрутье Черновицкой области. В день происшествия полиция Черновицкой области сообщила, что водитель автомобиля Opel Insignia столкнулся с Audi, оставил машину на месте аварии и сбежал. У водителя Audi тогда диагностировали сотрясение мозга и ушиби, а его 21-летняя пассажирка скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

[ + – ] Виновник ДТП оставил свое авто и сбежал с места аварии

На следующий день в полиции заявили, что им удалось установить личность виновника ДТП — им оказался 28-летний житель города Новоселица Вадим Валерьевич Недуга. Правоохранители объявили его в розыск.

[ + – ] Таможенник Вадим Недуга

Уже сегодня Гостаможслужба сообщила, что в этом ДТП погибли два человека. Кто стал второй жертвой не уточняется. Также в ведомстве поделились, что виновником аварии стал работник Буковинской таможни, которая находится в состоянии реорганизации.

"Указанный работник в новосозданную Черновицкую таможню как обособленное подразделение Гостаможслужбы переведен ни был, учитывая отрицательный результат прохождения тестирования по вопросам квалификации и благонадежности. С целью определения степени вины, характера и тяжести совершенного дисциплинарного проступка относительно указанного лица возбуждено дисциплинарное производство с отстранением от исполнения должностных обязанностей", — заявили в Гостаможслужбе.

Также ведомство заверило, что открыто к сотрудничеству с правоохранителями касательно этого инцидента и выразило соболезнования семьям и близким погибших в ДТП.

Напомним, на днях в Белгород-Днестровском районе Одесской области в ДТП погибли трое полицейских, один попал в реанимацию. Правоохранители попали в аварию, возвращаясь из командировки.

Также мы писали о том, как неподалеку от села Прыхидьки Пирятинского района Полтавской области на автодороге P 60 "Кролевец — Пирятин" в результате столкновения легкового и грузового автомобилей погибли 4 человека.