Під Чернівцями митник вбив у ДТП двох людей і втік з місця аварії

Поліція вже оголосила винуватця смертельної події в розшук, Держмитслужба відсторонила його від роботи.

Співробітник Буковинської митниці за кермом Opel влаштував смертельну аварію, зіткнувшись з Audi в селі Припруття Чернівецької області. У результаті загинули двоє людей. Винуватець ДТП втік з місця події, поліція оголосила його в розшук. Про це повідомляє пресцентр Державної митної служби України.

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Аварія сталася в понеділок, 16 серпня, близько 05:40 На трасі Житомир-Чернівці в селі Припруття Чернівецької області. У день події поліція Чернівецької області повідомила, що водій автомобіля Opel Insignia зіткнувся з Audi, залишив машину на місці аварії і втік. У водія Audi тоді діагностували струс мозку і забиті місця, а його 21-річна пасажирка померла від травм, несумісних з життям.

[ + – ] Винуватець ДТП залишив своє авто і втік з місця аварії

Наступного дня в поліції заявили, що їм вдалося встановити особу винуватця ДТП — ним виявився 28-річний житель міста Новоселиця Вадим Валерійович Недуга. Правоохоронці оголосили його в розшук.

[ + – ] Митник Вадим Недуга

Уже сьогодні Держмитслужба повідомила, що в цьому ДТП загинули дві людини. Хто став другою жертвою, не уточнюється. Також у відомстві поділилися, що винуватцем аварії став працівник Буковинської митниці, яка в стані реорганізації.

"Зазначений працівник у новостворену Чернівецьку митницю як відокремлений підрозділ Держмитслужби переведений не був, з огляду на негативний результат проходження тестування з питань кваліфікації і благонадійності. З метою визначення ступеня провини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку щодо вказаної особи порушено дисциплінарне провадження з відстороненням від виконання посадових обов'язків", — заявили в Держмитслужбі.

Також відомство запевнило, що відкрите до співпраці з правоохоронцями щодо цього інциденту і висловило співчуття сім'ям і близьким загиблих у ДТП.

Нагадаємо, днями в Білгород-Дністровському районі Одеської області в ДТП загинули троє поліцейських, один потрапив до реанімації. Правоохоронці потрапили в аварію, повертаючись з відрядження.

Також ми писали про те, як неподалік від села Прихідьки Пирятинського району Полтавської області на автодорозі P 60 "Кролевець — Пирятин" у результаті зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинули 4 людини.