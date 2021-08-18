В Киеве будут вакцинировать в специальных автобусах: график работы и маршруты (фото)
Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут курсировать по улицам Киева с 19 по 24 августа.
В КГГА сообщили о запуске специальных рейсов автобусов, в которых жители Киева смогут сделать вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
По словам чиновников, в Киеве с 19 по 24 августа будут курсировать специально обустроенные автобусы, а также работать прививочные палатки, в которых жители столицы смогут пройти иммунизацию от COVID-19.
Как рассказала глава департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, мобильные пункты вакцинации в виде автобусов будут курсировать в районах, отдаленных от медицинских учреждений. Прививку от COVID-19 может получить любой гражданин Украины или человек, имеющий удостоверение на проживание в Украине.
При себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Ревакцинацию граждане смогут пройти по записи у семейного врача или в ближайшем пункте иммунизации.
"Новая инициатива эти несколько дней будет работать "как пилотный проект". Если мы увидим, что горожане с радостью откликнулись на предложение прививаться в мобильных пунктах — будем предлагать такую возможность и в дальнейшем. Я призываю и даже прошу, как человек, который ежедневно мониторит состояние эпидемической ситуации и видит конкретные примеры тяжелом течении болезни — вакцинируйтесь! Я лично это сделала. И вам советую", — добавила Валентина Гинзбург, комментируя запуск специальных автобусов для вакцинации.
Ранее Фокус сообщал, что МОЗ пообещал вакцинированным украинцам подарки ко Дню Независимости. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, подарки получат те украинцы, которые с 18 августа до Дня Независимости сделают прививку от COVID-19.
Также Фокус рассказывал, что МОЗ анонсировал привилегии для привитых украинцев. Мотивационные стимулы для вакцинированных граждан, как рассказал главный санврач Игорь Кузин, могут вводить, когда в Украине уровень иммунизации достигнет 50%.