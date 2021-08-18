В Киеве будут вакцинировать в специальных автобусах: график работы и маршруты (фото)

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 будут курсировать по улицам Киева с 19 по 24 августа.

В КГГА сообщили о запуске специальных рейсов автобусов, в которых жители Киева смогут сделать вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам чиновников, в Киеве с 19 по 24 августа будут курсировать специально обустроенные автобусы, а также работать прививочные палатки, в которых жители столицы смогут пройти иммунизацию от COVID-19.

Как рассказала глава департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, мобильные пункты вакцинации в виде автобусов будут курсировать в районах, отдаленных от медицинских учреждений. Прививку от COVID-19 может получить любой гражданин Украины или человек, имеющий удостоверение на проживание в Украине.

При себе нужно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Ревакцинацию граждане смогут пройти по записи у семейного врача или в ближайшем пункте иммунизации.

"Новая инициатива эти несколько дней будет работать "как пилотный проект". Если мы увидим, что горожане с радостью откликнулись на предложение прививаться в мобильных пунктах — будем предлагать такую возможность и в дальнейшем. Я призываю и даже прошу, как человек, который ежедневно мониторит состояние эпидемической ситуации и видит конкретные примеры тяжелом течении болезни — вакцинируйтесь! Я лично это сделала. И вам советую", — добавила Валентина Гинзбург, комментируя запуск специальных автобусов для вакцинации.

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Ранее Фокус сообщал, что МОЗ пообещал вакцинированным украинцам подарки ко Дню Независимости. По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, подарки получат те украинцы, которые с 18 августа до Дня Независимости сделают прививку от COVID-19.

Также Фокус рассказывал, что МОЗ анонсировал привилегии для привитых украинцев. Мотивационные стимулы для вакцинированных граждан, как рассказал главный санврач Игорь Кузин, могут вводить, когда в Украине уровень иммунизации достигнет 50%.