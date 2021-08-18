У Києві вакцинуватимуть у спеціальних автобусах: графік роботи та маршрути (фото)

Мобільні пункти вакцинації від COVID-19 курсуватимуть вулицями Києва з 19 по 24 серпня.

У КМДА повідомили про запуск спеціальних рейсів автобусів, в яких жителі Києва зможуть зробити вакцину від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За словами чиновників, у Києві з 19 по 24 серпня курсуватимуть спеціально облаштовані автобуси, а також працюватимуть щеплювальні намети, в яких жителі столиці зможуть пройти імунізацію від COVID-19.

Як розповіла голова департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, мобільні пункти вакцинації у вигляді автобусів курсуватимуть в районах, віддалених від медичних установ. Щеплення від COVID-19 може отримати будь-який громадянин України або людина, що має посвідчення на проживання в Україні.

При собі потрібно мати паспорт, ІПН і мобільний телефон. Ревакцинацію громадяни зможуть пройти за записом у сімейного лікаря або в найближчому пункті імунізації.

"Нова ініціатива ці кілька днів працюватиме "як пілотний проект". Якщо ми побачимо, що містяни з радістю відгукнуться на пропозицію щепитися в мобільних пунктах — пропонуватимемо таку можливість і в майбутньому. Я закликаю і навіть прошу, як людина, яка щодня моніторить стан епідемічної ситуації та бачить конкретні приклади тяжкому перебігу хвороби — вакцинуйтеся! Я особисто це зробила. і вам раджу", — додала Валентина Гінзбург, коментуючи запуск спеціальних автобусів для вакцинації.

[ + – ] Розклад автобусів для вакцинації [ + – ] Розклад автобусів для вакцинації [ + – ] Розклад автобусів для вакцинації

Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ пообіцяв вакцинованим українцям подарунки до Дня Незалежності. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, подарунки отримають ті українці, які з 18 серпня до Дня Незалежності зроблять щеплення від COVID-19.

Також Фокус розповідав, що МОЗ анонсував привілеї для щеплених українців. Мотиваційні стимули для вакцинованих громадян, як розповів головний санлікар Ігор Кузін, можуть вводити, коли в Україні рівень імунізації досягне 50%.