У Києві вакцинуватимуть у спеціальних автобусах: графік роботи та маршрути (фото)
Мобільні пункти вакцинації від COVID-19 курсуватимуть вулицями Києва з 19 по 24 серпня.
У КМДА повідомили про запуск спеціальних рейсів автобусів, в яких жителі Києва зможуть зробити вакцину від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
За словами чиновників, у Києві з 19 по 24 серпня курсуватимуть спеціально облаштовані автобуси, а також працюватимуть щеплювальні намети, в яких жителі столиці зможуть пройти імунізацію від COVID-19.
Як розповіла голова департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, мобільні пункти вакцинації у вигляді автобусів курсуватимуть в районах, віддалених від медичних установ. Щеплення від COVID-19 може отримати будь-який громадянин України або людина, що має посвідчення на проживання в Україні.
При собі потрібно мати паспорт, ІПН і мобільний телефон. Ревакцинацію громадяни зможуть пройти за записом у сімейного лікаря або в найближчому пункті імунізації.
"Нова ініціатива ці кілька днів працюватиме "як пілотний проект". Якщо ми побачимо, що містяни з радістю відгукнуться на пропозицію щепитися в мобільних пунктах — пропонуватимемо таку можливість і в майбутньому. Я закликаю і навіть прошу, як людина, яка щодня моніторить стан епідемічної ситуації та бачить конкретні приклади тяжкому перебігу хвороби — вакцинуйтеся! Я особисто це зробила. і вам раджу", — додала Валентина Гінзбург, коментуючи запуск спеціальних автобусів для вакцинації.
Раніше Фокус повідомляв, що МОЗ пообіцяв вакцинованим українцям подарунки до Дня Незалежності. За словами глави МОЗ Віктора Ляшко, подарунки отримають ті українці, які з 18 серпня до Дня Незалежності зроблять щеплення від COVID-19.
Також Фокус розповідав, що МОЗ анонсував привілеї для щеплених українців. Мотиваційні стимули для вакцинованих громадян, як розповів головний санлікар Ігор Кузін, можуть вводити, коли в Україні рівень імунізації досягне 50%.