В Украине могут запретить рекламу лекарств и медицинских препаратов: подробности решения СНБО

Правительству поручили разработать мораторий на рекламу лекарств и методов лечения, который будет распространяться на СМИ, телевидение и радио.

Президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о борьбе с самолечением в Украине. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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Решение СНБО поручает Кабинету министров наложить мораторий на рекламу лекарств и медицинских препаратов в Украине. Согласно документу, ограничения должны быть установлены до 1 января 2024 года.

До 1 января 2024 года правительство должно наложить мораторий на рекламу на телевидении и радио, а также в средствах массовой информации:

лекарственных средств;

медицинских препаратов;

методов профилактики;

методов диагностики;

методов лечения и реабилитации.

Решением СНБО украинское правительство также должно обеспечить полноценный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств на территории страны. Документ подразумевает, что медики больше не должны назначать гражданам большое количество различных медицинских препаратов или лечебных процедур.

В СНБО рассчитывают, что это решение, подписанное президентом Владимиром Зеленским, должно минимизировать вредное влияние самолечения на здоровье украинцев.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине могут подешеветь лекарства. Как предупредил глава Минздрава Виктор Ляшко, цены на лекарственные препараты скоро могут снизиться на фоне запуска второго этапа медицинской реформы.

Также Фокус рассказывал. что в Украине запретили продажу лекарств детям до 14 лет. После того, как новые нормы вступят в силу, продавцы медицинских препаратов и лекарственных средств могут просить у покупателей документ, который подтверждает их возраст.