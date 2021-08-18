В Україні можуть заборонити рекламу ліків і медичних препаратів: подробиці рішення РНБО

Уряду доручили розробити мораторій на рекламу ліків і методів лікування, який буде поширюватися на ЗМІ, телебачення і радіо.

Президент Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про боротьбу з самолікуванням в Україні. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави.

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Рішення РНБО доручає Кабінету міністрів накласти мораторій на рекламу ліків і медичних препаратів в Україні. Згідно з документом, обмеження повинні бути встановлені до 1 січня 2024 року.

До 1 січня 2024 року уряд має накласти мораторій на рекламу на телебаченні і радіо, а також у засобах масової інформації:

лікарських засобів;

медичних препаратів;

методів профілактики;

методів діагностики;

методів лікування і реабілітації.

Рішенням РНБО український уряд також має забезпечити повноцінний контроль за дотриманням правил рецептурного відпуску лікарських засобів на території країни. Документ має на увазі, що медики більше не повинні призначати громадянам велику кількість різних медичних препаратів або лікувальних процедур.

В РНБО розраховують, що це рішення, підписане президентом Володимиром Зеленським, має мінімізувати шкідливий вплив самолікування на здоров'я українців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні можуть подешевшати ліки. Як попередив глава МОЗ Віктор Ляшко, ціни на лікарські препарати скоро можуть знизитися на тлі запуску другого етапу медичної реформи.

Також Фокус розповідав. що в Україні заборонили продаж ліків дітям до 14 років. Після того, як нові норми вступлять в силу, продавці медичних препаратів і лікарських засобів можуть просити у покупців документ, який підтверджує їх вік.