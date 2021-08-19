Статистика коронавируса на 19 августа: 1 560 новых случаев и 665 госпитализаций
COVID-19 забрал жизни 32 человек за последние сутки, 898 человек одолели заболевание и получили отрицательный тест.
За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 1 560 новых случаев COVID-19. Такие данные в четверг, 19 августа, передает Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, во вторник с COVID-19 или подозрением на него в медучреждения госпитализировали 665 человек.
В то же время умерли в результате болезни 32 человека. В числе же тех, кто заразился, 90 детей и 35 медиков.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 665 человек;
- умерли — 32 человека;
- выздоровели — 898 человек.
В Украине выросло число госпитализаций с COVID-19:
- 15 августа — 433 человека;
- 16 августа — 379 человек;
- 17 августа — 677 человек;
- 18 августа — 665 человек.
За сутки сделано тестов:
- методом ПЦР — 23 612;
- методом ИФА — 7 968;
- экспресс-тестов — 19 013.
За все время пандемии в Украине:
- переболели — 2 270 226;
- выздоровели 2 199 118;
- умерли — 53 368;
- проведено тестов — 11 749 847.
Регионы-лидеры по числу новых случаев заболевания:
- Киев — 245;
- Харьковская область — 130;
- Одесская область — 105;
- Тернопольская область — 87;
- Черновицкая область — 82.
Что касается вакцинации, то с начала прививочной кампании обе дозы иммунизирующего препарата получили 2 908 748 человек. Первую дозу получили 4 914 253 человека.
Напомним, число зараженных COVID-19 людей в из-за вспышки инфекции в одесском детском лагере "Молодая гвардия" выросло до 53 человека. Почти у всех подтвердился штамм "дельта".
Позже Фокус писал, что четверых детей госпитализировали после вспышки COVID-19 в "Молодой гвардии". В оздоровительном детском лагере введен жесткий карантин, а на территорию учреждения посторонних не пускают.