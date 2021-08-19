Статистика коронавируса на 19 августа: 1 560 новых случаев и 665 госпитализаций

COVID-19 забрал жизни 32 человек за последние сутки, 898 человек одолели заболевание и получили отрицательный тест.

За прошлые сутки в Украине зафиксировали более 1 560 новых случаев COVID-19. Такие данные в четверг, 19 августа, передает Министерство здравоохранения.

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По данным ведомства, во вторник с COVID-19 или подозрением на него в медучреждения госпитализировали 665 человек.

В то же время умерли в результате болезни 32 человека. В числе же тех, кто заразился, 90 детей и 35 медиков.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 665 человек;

умерли — 32 человека;

выздоровели — 898 человек.

В Украине выросло число госпитализаций с COVID-19:

15 августа — 433 человека;

16 августа — 379 человек;

17 августа — 677 человек;

18 августа — 665 человек.

За сутки сделано тестов:

методом ПЦР — 23 612;

методом ИФА — 7 968;

экспресс-тестов — 19 013.

За все время пандемии в Украине:

переболели — 2 270 226;

выздоровели 2 199 118;

умерли — 53 368;

проведено тестов — 11 749 847.

Регионы-лидеры по числу новых случаев заболевания:

Киев — 245;

Харьковская область — 130;

Одесская область — 105;

Тернопольская область — 87;

Черновицкая область — 82.

Что касается вакцинации, то с начала прививочной кампании обе дозы иммунизирующего препарата получили 2 908 748 человек. Первую дозу получили 4 914 253 человека.

Напомним, число зараженных COVID-19 людей в из-за вспышки инфекции в одесском детском лагере "Молодая гвардия" выросло до 53 человека. Почти у всех подтвердился штамм "дельта".

Позже Фокус писал, что четверых детей госпитализировали после вспышки COVID-19 в "Молодой гвардии". В оздоровительном детском лагере введен жесткий карантин, а на территорию учреждения посторонних не пускают.