Статистика коронавірусу на 19 серпня: 1 560 нових випадків і 665 госпіталізацій

COVID-19 забрав життя 32 людей за останню добу, 898 чоловік здолали захворювання й отримали негативний тест.

За минулу добу в Україні було зафіксовано понад 1 560 нових випадків COVID-19. Такі дані в четвер, 19 серпня, передає Міністерство охорони здоров'я.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 665 осіб.

У той же час померли в результаті хвороби 32 людини. У числі ж тих, хто заразився, 90 дітей і 35 медиків.

Також за минулу добу:

госпіталізовані — 665 осіб;

померли — 32 людини;

одужали — 898 чоловік.

В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:

15 серпня — 433 особи;

16 серпня — 379 осіб;

17 серпня — 677 осіб;

18 серпня — 665 осіб.

За добу зроблено тестів:

методом ПЛР — 23 612;

методом ІФА — 7 968;

експрес-тестів — 19 013.

За весь час пандемії в Україні:

перехворіли — 2 270 226;

одужали 2 199 118;

померли — 53 368;

проведено тестів — 11 749 847.

Регіони-лідери за кількістю нових випадків захворювання:

Київ — 245;

Харківська область — 130;

Одеська область — 105;

Тернопільська область — 87;

Чернівецька область — 82.

Що стосується вакцинації, то з початку прищеплювальної кампанії обидві дози препарату отримали 2 908 748 осіб. Першу дозу отримали 4 914 253 особи.

Нагадаємо, число заражених COVID-19 людей через спалах інфекції в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" зросло до 53 людей. Майже у всіх підтвердився штам "дельта".

Пізніше Фокус писав, що четверо дітей госпіталізували після спалаху COVID-19 у "Молодій гвардії". В оздоровчому дитячому таборі введений жорсткий карантин, а на територію установи сторонніх не пускають.