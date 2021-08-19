Статистика коронавірусу на 19 серпня: 1 560 нових випадків і 665 госпіталізацій
COVID-19 забрав життя 32 людей за останню добу, 898 чоловік здолали захворювання й отримали негативний тест.
За минулу добу в Україні було зафіксовано понад 1 560 нових випадків COVID-19. Такі дані в четвер, 19 серпня, передає Міністерство охорони здоров'я.
За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 665 осіб.
У той же час померли в результаті хвороби 32 людини. У числі ж тих, хто заразився, 90 дітей і 35 медиків.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані — 665 осіб;
- померли — 32 людини;
- одужали — 898 чоловік.
В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:
- 15 серпня — 433 особи;
- 16 серпня — 379 осіб;
- 17 серпня — 677 осіб;
- 18 серпня — 665 осіб.
За добу зроблено тестів:
- методом ПЛР — 23 612;
- методом ІФА — 7 968;
- експрес-тестів — 19 013.
За весь час пандемії в Україні:
- перехворіли — 2 270 226;
- одужали 2 199 118;
- померли — 53 368;
- проведено тестів — 11 749 847.
Регіони-лідери за кількістю нових випадків захворювання:
- Київ — 245;
- Харківська область — 130;
- Одеська область — 105;
- Тернопільська область — 87;
- Чернівецька область — 82.
Що стосується вакцинації, то з початку прищеплювальної кампанії обидві дози препарату отримали 2 908 748 осіб. Першу дозу отримали 4 914 253 особи.
Нагадаємо, число заражених COVID-19 людей через спалах інфекції в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" зросло до 53 людей. Майже у всіх підтвердився штам "дельта".
Пізніше Фокус писав, що четверо дітей госпіталізували після спалаху COVID-19 у "Молодій гвардії". В оздоровчому дитячому таборі введений жорсткий карантин, а на територію установи сторонніх не пускають.