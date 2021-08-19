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Статистика коронавірусу на 19 серпня: 1 560 нових випадків і 665 госпіталізацій

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коронавірус, палата
Фото: ATR

COVID-19 забрав життя 32 людей за останню добу, 898 чоловік здолали захворювання й отримали негативний тест.

За минулу добу в Україні було зафіксовано понад 1 560 нових випадків COVID-19. Такі дані в четвер, 19 серпня, передає Міністерство охорони здоров'я.

За даними відомства, у вівторок з COVID-19 або підозрою на нього в медустанови госпіталізували 665 осіб.

У той же час померли в результаті хвороби 32 людини. У числі ж тих, хто заразився, 90 дітей і 35 медиків.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані — 665 осіб;
  • померли — 32 людини;
  • одужали — 898 чоловік.

В Україні зросла кількість госпіталізацій з COVID-19:

  • 15 серпня — 433 особи;
  • 16 серпня — 379 осіб;
  • 17 серпня — 677 осіб;
  • 18 серпня — 665 осіб.

За добу зроблено тестів:

  • методом ПЛР — 23 612;
  • методом ІФА — 7 968;
  • експрес-тестів — 19 013.

За весь час пандемії в Україні:

  • перехворіли — 2 270 226;
  • одужали 2 199 118;
  • померли — 53 368;
  • проведено тестів — 11 749 847.

Регіони-лідери за кількістю нових випадків захворювання:

  • Київ — 245;
  • Харківська область — 130;
  • Одеська область — 105;
  • Тернопільська область — 87;
  • Чернівецька область — 82.

Що стосується вакцинації, то з початку прищеплювальної кампанії обидві дози препарату отримали 2 908 748 осіб. Першу дозу отримали 4 914 253 особи.

Нагадаємо, число заражених COVID-19 людей через спалах інфекції в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" зросло до 53 людей. Майже у всіх підтвердився штам "дельта".

Пізніше Фокус писав, що четверо дітей госпіталізували після спалаху COVID-19 у "Молодій гвардії". В оздоровчому дитячому таборі введений жорсткий карантин, а на територію установи сторонніх не пускають.