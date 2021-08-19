Под Кропивницким обнаружили мертвую девочку в колодце (видео)

Поиски несовершеннолетней длились трое суток после того, как она вышла из дома ночью и перестала выходить на связь. На ее теле нашли повреждения.

В городе Бобринец Кировоградской области нашли тело 16-летней девушки с телесными повреждениями было обнаружено в одном из заброшенных колодцев. Как пишет областное ГУ Нацполиции, нашли труп 18 августа.

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На поиски ребенка были направлены более 60 человек личного состава подразделения полиции, сотрудников роты патрульной службы и роты особого назначения "Святослав". Также к поискам были привлечены кинологи и неравнодушные граждане.

Искали тело начиная с 16 августа, когда в отделение полиции №3 поступило сообщение о пропаже. Сама же девушка ушла из дома в ночь на 15 августа.

Теперь причину гибели девочки будут выяснять судмедэксперты.

Как пишет "Сегодня", зовут девочку Виктория Макаренко. Семья ее, по утверждению журналистов, на учете у социальных служб не находится.

Напомним также, что 18 августа на Закарпатье, неподалеку от села Порошковое исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику. Правоохранители описали приметы мальчика и трех девочек.

Напомним, 15 августа в Карпатах нашли шестилетнего мальчика, который исчез при подъеме на гору Говерла.

Каждый год правоохранителям поступают тысячи заявлений от родственников пропавших без вести людей. Фокус выяснял, кто и как ищет их в Украине.