Під Кропивницьким виявили мертву дівчинку в колодязі (відео)

Пошуки неповнолітньої тривали три доби після того, як вона вийшла з дому вночі і перестала виходити на зв'язок. На її тілі знайшли пошкодження.

У місті Бобринець Кіровоградської області знайшли тіло 16-річної дівчини з тілесними ушкодженнями в одному з покинутих колодязів. Як пише обласне ГУ Нацполіції, знайшли труп 18 серпня.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На пошуки дитини були спрямовані понад 60 чоловік особового складу підрозділу поліції, співробітників роти патрульної служби та роти особливого призначення "Святослав". Також до пошуків були залучені кінологи і небайдужі громадяни.

Шукали тіло з 16 серпня, коли у відділення поліції №3 надійшло повідомлення про зникнення. Сама ж дівчина пішла з дому в ніч на 15 серпня.

Тепер причину загибелі дівчинки з'ясовуватимуть судмедексперти.

Як пише "Сегодня", звуть дівчинку Вікторія Макаренко. Сім'я її, за твердженням журналістів, на обліку в соціальних служб не перебуває.

Нагадаємо також, що 18 серпня на Закарпатті, неподалік від села Порошково, зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю. Правоохоронці описали прикмети хлопчика і трьох дівчаток.

Нагадаємо, 15 серпня в Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який зник при підйомі на гору Говерла.

Щороку правоохоронцям надходять тисячі заяв від родичів зниклих безвісти людей. Фокус з'ясовував, хто і як шукає їх в Україні.