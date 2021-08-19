Пішли в ліс збирати чорницю. На Закарпатті зникли четверо дітей (фото)

У МВС повідомили прикмети хлопчика і трьох дівчаток. Наймолодшій з них лише п'ять років.

Увечері, 18 серпня на Закарпатті, неподалік від села Порошкове Ужгородського району зникли четверо дітей, які пішли в ліс збирати чорницю, повідомляє у своєму Telegram-каналі МВС України, посилаючись на главу відомства Дениса Монастирського.

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У міністерстві наголосили на тому, що життя дітей під загрозою, оскільки минулої ночі температура в лісі опускалася до 9 градусів за Цельсієм.

"По тривозі піднято сили поліції, рятувальників і Нацгвардії, до пошуків, крім правоохоронців, залучені волонтери, також використовуються службові собаки і коптери", — повідомили в МВС.

Відомо, що розшукуються шестирічний Микола, п'ятирічна Людмила, семирічна Маша і восьмирічна Даніела.

Микола — чорнявий і худорлявий хлопчик, був одягнений у светр чорного кольору і чорні спортивні штани. Людмила — худорлява блондинка, на момент зникнення була одягнена в синє плаття.

Маша — худорлява блондинка, була одягнена в спортивний костюм і чобітки. Даніела — світловолоса і худенька, на ній було чорне плаття і чобітки.

Поліція Закарпатській області оприлюднила фотографії зниклих дітей, повідомивши, що їх пошуками займаються майже 250 людей.

[ + – ] Повідомлення поліції Закарпатської області

Кому щось відомо про долю цих дітей, просять негайно телефонувати на спецлінію 101 або 102.

Нагадаємо, 15 серпня в Карпатах знайшли шестирічного хлопчика, який зник під час підйому на гору Говерла.

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Щороку в міліцію надходять тисячі заяв від родичів зниклих безвісти людей. Фокус з'ясовував, хто і як шукає їх в Україні.