Ушли в лес собирать чернику. На Закарпатье пропали четверо детей (фото)

В МВД сообщили приметы мальчика и трех девочек. Самой младшей из них всего пять лет.

Вечером, 18 августа на Закарпатье, неподалеку от села Порошковое Ужгородского района исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику, сообщает в своем Telegram-канале МВД Украины, ссылаясь на главу ведомства Дениса Монастырского.

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В министерстве акцентировали внимание на том, что жизнь детей под угрозой, так как минувшей ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов по Цельсию.

"По тревоге подняты силы полиции, спасателей и Нацгвардии, к поискам, кроме правоохранителей, привлечены волонтеры, также используются служебные собаки и коптеры", – сообщили в МВД.

Известно, что разыскиваются шестилетний Николай, пятилетняя Людмила, семилетняя Маша и восьмилетняя Даниэла.

Николай — черноволосый и худощавый мальчик, был одет в свитер черного цвета и черные спортивные штаны. Людмила – худощавая блондинка, на момент исчезновения была одета в синее платье.

Маша – худощавая блондинка, была одета в спортивный костюм и сапожки. Даниэла – светловолосая и худенькая, на ней было черное платье и сапожки.

Полиция Закарпатской области обнародовала фотографии пропавших детей, сообщив, что их поисками занимаются почти 250 человек.

[ + – ] Сообщение полиции Закарпатской области

Кому что-либо известно о судьбе этих детей, просят незамедлительно звонить по спецлинии 101 или 102.

Напомним, 15 августа в Карпатах нашли шестилетнего мальчика, который исчез при подъеме на гору Говерла.

В июне на территории Киевского моря разыскивали 36-летнего мужчину и его 10-летнюю дочь, которые исчезли после купания на надувных матрацах.

Каждый год в милицию поступают тысячи заявлений от родственников пропавших без вести людей. Фокус выяснял, кто и как ищет их в Украине.