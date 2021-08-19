О распаде СССР жалеет треть украинцев, — социологическая группа "Рейтинг"

Большинство из тех, кто скучает по Советскому Союзу, являются жителями юго-востока Украины и имеют низкий доход.

61% опрошенных украинцев не жалеют о распаде Советского Союза, противоположную позицию выразили 32% респондентов. При этом за последние годы уровень ностальгии по СССР в Украине постепенно снижается, в то время как в России он только растет. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 20 июля по 9 августа.

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По данным социологов, большинство их тех, кто жалеет о распаде СССР, не поддержали бы провозглашение независимости, а также считают, что их "лучше времена уже в прошлом". Помимо этого ностальгирующих по советским временам больше среди жителей юго-востока страны, представителей старшего поколения и людей с низким достатком.

[ + – ] Результаты опроса украинцев касательно их отношения к распаду СССР

Также социологи "Рейтинга", ссылаясь на данные российских коллег из "Левада-Центра" сообщили, что за последние десять лет число жалеющих о распаде СССР граждан Украины снизилось с 46% до 32%, в то время как в России показатель за этот период вырос с 55% до 65%.

[ + – ] О распаде СССР больше жалеют в России, чем в Украине

52% украинцев оценили влияние советского периода на развитие Украины как нейтральное, 23% — как отрицательное и 18% — как положительное.

"Полярные оценки (и отрицательные, и положительные) дают представители старшего поколения. Среди молодых доминирует нейтральная позиция, поскольку для них период СССР — это информация из учебника истории, а не реальный опыт", — утверждают социологи.

[ + – ] Большинство украинцев считают, что СССР повлиял на Украину как позитивно, так и негативно

В то же время, по мнению респондентов, свобода слова и условия для самореализации лучше развиты в современной независимой Украине, чем в советские времена. Такого мнения придерживаются 77% и 64% опрошенных соответственно.

Что касается уровня жизни, то в этом случае оценки разделились поровну — по 43% респондентов считают, что он был лучше как во времена СССР, так и в современной Украине. В этом случае советский уровень жизни лучше оценили представители старшего поколения.

Касательно уровня медицины и образования, по мнению опрошенных, современная Украина "уступает" СССР. Те респонденты, кто родился в независимой Украине, считают, что уровень этих услуг на сегодняшний день лучше, а старшие уверены, что современные медицина и образование значительно хуже.

[ + – ] Оценка уровня жизни в различных сферах в Украине в сравнении с СССР

Примечательно, что возвращение к плановой экономике поддерживают лишь 27% опрошенных, а 61% придерживаются противоположного мнения.

"В возрастном распределении различий гораздо меньше, чем в имущественном: чем богаче опрошенные, тем чаще они высказываются за свободный рынок", — пришли к выводу исследователи.

[ + – ] Большинство украинцев не хотят возвращаться к плановой экономике

Также социологи изучили отношение сторонников разных политиков к СССР. Так, большинство ностальгирующих по Советскому Союзу оказалось среди электората лидера партии "Наши" Евгения Мураева (74%), нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко (71%) и экс-нардепа и лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко (52%). Меньше всего — среди поддерживающих бывшего президента Петра Порошенко (11%) и действующего главы государства Владимира Зеленского (19%).

Поддерживают провозглашение Украиной независимости большинство избирателей Порошенко (96%), Зеленского (89%), экс-премьера Владимира Гройсмана (89%), лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко (88%), лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко (80%), и главы "Радикальной партии" Олега Ляшко (77%). Меньше всего сторонников обретения страной независимости среди электората Бойко (54%) и Мураева (52%).

[ + – ] Большинство избирателей Мураева, Бойко и Ляшко ностальгируют по СССР

Опрос проводился среди 20 000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине — не более 1,0%, по области — не более 4%.

Напомним, согласно прошлогоднему опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии, половина украинцев (50%) не жалеют о распаде Советского Союза, а каждый третий респондент (33,5%) – жалеет.

Ранее мы писали о том, как националисты на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве разрушили инсталляции в виде советских интерьеров квартир и других объектов, отсылающих ко временам СССР. Оказалось, что это были декорации для съемок документального фильма про Украину. При этом одна из участниц съемок отвергла обвинения в "скучании по совку".