Про розпад СРСР шкодує третина українців, — соціологічна група "Рейтинг"

Більшість з тих, хто сумує за Радянським Союзом, є жителями південного сходу України і мають низький дохід.

61% опитаних українців не шкодують про розпад Радянського Союзу, протилежну позицію висловили 32% респондентів. При цьому за останні роки рівень ностальгії за СРСР в Україні поступово знижується, у той час як у Росії він тільки зростає. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 20 липня по 9 серпня.

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За даними соціологів, більшість з тих, хто шкодує про розпад СРСР, не підтримали б проголошення незалежності, а також вважають, що їхні "кращі часи вже в минулому". Крім цього, ностальгують за радянськими часами більше серед жителів південного сходу країни, представників старшого покоління і людей з низьким достатком.

[ + – ] Результати опитування українців щодо їхнього ставлення до розпаду СРСР

Також соціологи "Рейтингу", посилаючись на дані російських колег з "Левада-Центру" повідомили, що за останні десять років число громадян України, хто шкодує про розпад СРСР, знизилося з 46% до 32%, у той час як у Росії показник за цей період виріс з 55% до 65%.

[ + – ] Про розпад СРСР більше шкодують у Росії, ніж в Україні

52% українців оцінили вплив радянського періоду на розвиток України як нейтральний, 23% — як негативний і 18% — як позитивний.

"Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. Серед молодих домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР — це інформація з підручника історії, а не реальний досвід", — стверджують соціологи.

[ + – ] Більшість українців вважають, що СРСР вплинув на Україну як позитивно, так і негативно

У той же час, на думку респондентів, свобода слова й умови для самореалізації краще розвинені в сучасній незалежній Україні, ніж у радянські часи. Такої думки дотримуються 77% і 64% опитаних відповідно.

Що стосується рівня життя, то в цьому випадку оцінки розділилися порівну — по 43% респондентів вважають, що він був кращим як за часів СРСР, так і в сучасній Україні. У цьому випадку радянський рівень життя краще оцінили представники старшого покоління.

Щодо рівня медицини та освіти, на думку опитаних, сучасна Україна "поступається" СРСР. Ті респонденти, хто народився в незалежній Україні, вважають, що рівень цих послуг на сьогодні краще, а старші впевнені, що сучасні медицина та освіта значно гірші.

[ + – ] Оцінка рівня життя в різних сферах в Україні порівняно з СРСР

Примітно, що повернення до планової економіки підтримують лише 27% опитаних, а 61% дотримуються протилежної думки.

"У віковому розподілі відмінностей набагато менше, ніж у майновому: чим багатші опитані, тим частіше вони висловлюються за вільний ринок", — дійшли висновку дослідники.

[ + – ] Більшість українців не хочуть повертатися до планової економіки

Також соціологи вивчили ставлення прихильників різних політиків до СРСР. Так, більшість ностальгують за Радянським Союзом серед електорату лідера партії "Наші" Євгена Мураєва (74%), нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойко (71%) та екснардепа і лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка (52%). Найменше — серед підтримки колишнього президента Петра Порошенка (11%) і чинного глави держави Володимира Зеленського (19%).

Підтримують проголошення Україною незалежності більшість виборців Порошенка (96%), Зеленського (89%), експрем'єра Володимира Гройсмана (89%), лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка (88%), лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко (80 %), і глави "Радикальної партії" Олега Ляшка (77%). Найменше прихильників здобуття країною незалежності серед електорату Бойка (54%) і Мураєва (52%).

[ + – ] Більшість виборців Мураєва, Бойка і Ляшка ностальгують за СРСР

Опитування проводилося серед 20 000 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: по Україні — не більше 1,0%, по області — не більше 4%.

Нагадаємо, згідно з торішнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, половина українців (50%) не шкодує про розпад Радянського Союзу, а кожен третій респондент (33,5%) — шкодує.

Раніше ми писали про те, як націоналісти на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві зруйнували інсталяції у вигляді радянських інтер'єрів квартир та інших об'єктів, які відсилають до часів СРСР. Виявилося, що це були декорації для зйомок документального фільму про Україну. При цьому одна з учасниць зйомок відкинула звинувачення в "нудьзі за совком".