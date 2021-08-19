Про розпад СРСР шкодує третина українців, — соціологічна група "Рейтинг"
Більшість з тих, хто сумує за Радянським Союзом, є жителями південного сходу України і мають низький дохід.
61% опитаних українців не шкодують про розпад Радянського Союзу, протилежну позицію висловили 32% респондентів. При цьому за останні роки рівень ностальгії за СРСР в Україні поступово знижується, у той час як у Росії він тільки зростає. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" з 20 липня по 9 серпня.
За даними соціологів, більшість з тих, хто шкодує про розпад СРСР, не підтримали б проголошення незалежності, а також вважають, що їхні "кращі часи вже в минулому". Крім цього, ностальгують за радянськими часами більше серед жителів південного сходу країни, представників старшого покоління і людей з низьким достатком.
Також соціологи "Рейтингу", посилаючись на дані російських колег з "Левада-Центру" повідомили, що за останні десять років число громадян України, хто шкодує про розпад СРСР, знизилося з 46% до 32%, у той час як у Росії показник за цей період виріс з 55% до 65%.
52% українців оцінили вплив радянського періоду на розвиток України як нейтральний, 23% — як негативний і 18% — як позитивний.
"Полярні оцінки (і негативні, і позитивні) дають представники старшого покоління. Серед молодих домінує нейтральна позиція, оскільки для них період СРСР — це інформація з підручника історії, а не реальний досвід", — стверджують соціологи.
У той же час, на думку респондентів, свобода слова й умови для самореалізації краще розвинені в сучасній незалежній Україні, ніж у радянські часи. Такої думки дотримуються 77% і 64% опитаних відповідно.
Що стосується рівня життя, то в цьому випадку оцінки розділилися порівну — по 43% респондентів вважають, що він був кращим як за часів СРСР, так і в сучасній Україні. У цьому випадку радянський рівень життя краще оцінили представники старшого покоління.
Щодо рівня медицини та освіти, на думку опитаних, сучасна Україна "поступається" СРСР. Ті респонденти, хто народився в незалежній Україні, вважають, що рівень цих послуг на сьогодні краще, а старші впевнені, що сучасні медицина та освіта значно гірші.
Примітно, що повернення до планової економіки підтримують лише 27% опитаних, а 61% дотримуються протилежної думки.
"У віковому розподілі відмінностей набагато менше, ніж у майновому: чим багатші опитані, тим частіше вони висловлюються за вільний ринок", — дійшли висновку дослідники.
Також соціологи вивчили ставлення прихильників різних політиків до СРСР. Так, більшість ностальгують за Радянським Союзом серед електорату лідера партії "Наші" Євгена Мураєва (74%), нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойко (71%) та екснардепа і лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка (52%). Найменше — серед підтримки колишнього президента Петра Порошенка (11%) і чинного глави держави Володимира Зеленського (19%).
Підтримують проголошення Україною незалежності більшість виборців Порошенка (96%), Зеленського (89%), експрем'єра Володимира Гройсмана (89%), лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка (88%), лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко (80 %), і глави "Радикальної партії" Олега Ляшка (77%). Найменше прихильників здобуття країною незалежності серед електорату Бойка (54%) і Мураєва (52%).
Опитування проводилося серед 20 000 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: по Україні — не більше 1,0%, по області — не більше 4%.
Нагадаємо, згідно з торішнім опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології, половина українців (50%) не шкодує про розпад Радянського Союзу, а кожен третій респондент (33,5%) — шкодує.
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