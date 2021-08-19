Украина закупила препарат для лечения тяжелобольных коронавирусом, — Минздрав

Препарат "Тоцилизумаб" уже прибыл на национальный склад, а в ближайшее время его развезут по регионам.

Министерство здравоохранения закупило новую партию препарата "Тоцилизумаб" для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни. Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

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По данным министерства, Украина закупила 2784 флаконов препарата "Тоцилизумаб", который предназначен для тяжелобольных с COVID-19.

В МОЗ подчеркнули, что партия препарата "Тоцилизумаб" прибыла на национальный склад и в скором времени будет распределена между украинскими областями.

"Мировая практика использования препарата и прошлогодний опыт его участия в лечении украинский дает основания и в дальнейшем его применять. Исследования еще продолжаются, но сейчас, если есть возможность сохранить жизни — мы ее будем использовать", — заявила замглавы МОЗ Александр Комарида, комментируя закупку препарата для лечения тяжелой формы коронавирусной болезни.

В министерстве добавили, что партия оригинального препарата "Тоцилизумаб" для тяжелобольных с COVID-19 была закуплена непосредственно у производителя.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве запустят автобусы вакцинации. С 19 по 24 августа в Киеве будут курсировать специальные автобусы, в которых жители столицы смогут получить прививку от коронавирусной инфекции. Для получения вакцины от COVID-19 необходимо иметь при себе телефон, паспорт и ИНН.

Также Фокус сообщал, что ЕС признал украинские COVID-сертификаты. С помощью электронного документа в приложении "Дія" украинцы смогут безопасно посещать страны Европы без ограничений, введенных из-за пандемии. Информацию о признании украинских COVID-сертификатов подтвердили в Европейской комиссии.