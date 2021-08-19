Україна закупила препарат для лікування важкохворих коронавірусом, — МОЗ
Препарат "Тоцилізумаб" уже прибув на національний склад, а найближчим часом його розвезуть по регіонах.
Міністерство охорони здоров'я закупило нову партію препарату "Тоцилізумаб" для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. Про це інформує пресслужба МОЗ.
За даними міністерства, Україна закупила 2784 флаконів препарату "Тоцилізумаб", який призначений для тяжкохворих з COVID-19.
У МОЗ підкреслили, що партія препарату "Тоцилізумаб" прибула на національний склад і незабаром буде розподілена між українськими областями.
"Світова практика використання препарату і минулорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави і надалі його застосовувати. Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя — ми її будемо використовувати", — заявив заступник голови МОЗ Олександр Комаріда, коментуючи закупівлю препарату для лікування важкої форми коронавірусної хвороби.
У міністерстві додали, що партія оригінального препарату "Тоцилізумаб" для тяжкохворих з COVID-19 була закуплена безпосередньо у виробника.
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Також Фокус повідомляв, що ЄС визнав українські COVID-сертифікати. За допомогою електронного документа в додатку "Дія" українці зможуть безпечно відвідувати країни Європи без обмежень, введених через пандемію. Інформацію про визнання українських COVID-сертифікатів підтвердили в Європейській комісії.