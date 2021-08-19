Україна закупила препарат для лікування важкохворих коронавірусом, — МОЗ

Препарат "Тоцилізумаб" уже прибув на національний склад, а найближчим часом його розвезуть по регіонах.

Міністерство охорони здоров'я закупило нову партію препарату "Тоцилізумаб" для лікування важкої форми коронавірусної хвороби. Про це інформує пресслужба МОЗ.

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За даними міністерства, Україна закупила 2784 флаконів препарату "Тоцилізумаб", який призначений для тяжкохворих з COVID-19.

У МОЗ підкреслили, що партія препарату "Тоцилізумаб" прибула на національний склад і незабаром буде розподілена між українськими областями.

"Світова практика використання препарату і минулорічний досвід його участі в лікуванні українців дає підстави і надалі його застосовувати. Дослідження ще тривають, але зараз, якщо є можливість зберегти життя — ми її будемо використовувати", — заявив заступник голови МОЗ Олександр Комаріда, коментуючи закупівлю препарату для лікування важкої форми коронавірусної хвороби.

У міністерстві додали, що партія оригінального препарату "Тоцилізумаб" для тяжкохворих з COVID-19 була закуплена безпосередньо у виробника.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві запустять автобуси вакцинації. З 19 по 24 серпня в Києві курсуватимуть спеціальні автобуси, у яких жителі столиці зможуть отримати щеплення від коронавірусної інфекції. Для отримання вакцини від COVID-19 необхідно мати при собі телефон, паспорт та ІПН.

Також Фокус повідомляв, що ЄС визнав українські COVID-сертифікати. За допомогою електронного документа в додатку "Дія" українці зможуть безпечно відвідувати країни Європи без обмежень, введених через пандемію. Інформацію про визнання українських COVID-сертифікатів підтвердили в Європейській комісії.