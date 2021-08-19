В преддверии Дня независимости телеканал "Интер" покажет концерт Николая Баскова (видео)

Для самого певца путь в Украину закрыт из-за выступлений в аннексированном Крыму. В том числе он выступал на концерте, приуроченном к годовщине захвата полуострова.

За два дня до 30-й годовщины независимости Украины — в воскресенье, 22 августа, — телеканал "Интер" покажет концерт российского певца Николая Баскова. Об этом говорится в телевизионной программе канала.

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"Юбилейный концерт Николая Баскова "Игра" начнет транслироваться в 23.00.

В релизе зрителям обещают "потрясающее театрализованное представление, в котором соединились уникальный вокал и яркая хореография, роскошные костюмы и масштабные декорации, пантомима и акробатика, история и современность, спецэффекты и новые технологии".

Примечательно, что Николай Басков не может въехать в Украину. Въезд ему запретили после незаконных выступлений в аннексированном Крыму.

Следует отметить, что в марте 2021 года Басков и вовсе выступал на концерте, приуроченном к "семилетию воссоединения Крыма с РФ". Выступление происходило на стадионе "Лужники" в Москве.

Помимо этого, не так давно Басков принял участие в съемках клипа в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко. Видео получило название "Артисты за мир — Любимую не отдают". Там целый ряд российских певцов, включая Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Аниты Цой, Дианы Гурцкой и так далее. Записан он был в сентябре 2020 года — вскоре после протестов, которые прошли в Минске и других белорусских городах после президентских выборов в стране.

Как сообщалось ранее, российскому исполнителю Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину на три года. Журналисты уверяют, что решение действует еще с 7 июня и было принято "для обеспечения национальной безопасности".

Также Фокус сообщал, что рэпер Моргенштерн подал в суд на СБУ. Российский рэпер Алишер Моргенштерн намерен судиться с СБУ в Окружном админсуде Киева с целью оспорить запрет на въезд на территорию Украины.