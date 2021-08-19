Напередодні Дня незалежності телеканал "Інтер" покаже концерт Миколи Баскова (відео)

Для самого співака шлях в Україну закритий через виступи в анексованому Криму. В тому числі він виступав на концерті, приуроченому до річниці захоплення півострова.

За два дні до 30-ї річниці незалежності України — у неділю, 22 серпня — телеканал "Інтер" покаже концерт російського співака Миколи Баскова. Про це йдеться в телевізійній програмі каналу.

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Ювілейний концерт Миколи Баскова "Гра" почне транслюватися в 23.00.

У релізі глядачам обіцяють "приголомшливу театралізовану виставу, в якій поєдналися унікальний вокал і яскрава хореографія, розкішні костюми і масштабні декорації, пантоміма й акробатика, історія і сучасність, спецефекти й нові технології".

Примітно, що Микола Басков не може в'їхати в Україну. В'їзд йому заборонили після незаконних виступів в анексованому Криму.

Слід зазначити, що в березні 2021 року Басков і взагалі виступав на концерті, приуроченому до "сьомої річниці возз'єднання Криму з РФ". Виступ відбувався на стадіоні "Лужники" в Москві.

Крім цього, не так давно Басков взяв участь у зйомках кліпу на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відео отримало назву "Артисти за мир — Кохану не віддають". Там ціла низка російських співаків, включаючи Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Аніту Цой, Діану Гурцкую і так далі. Записаний кпіл був у вересні 2020 року — незабаром після протестів, які пройшли в Мінську та інших білоруських містах після президентських виборів в країні.

Як повідомлялося раніше, російському виконавцю Філіпу Кіркорову заборонили в'їзд в Україну на три роки. Журналісти запевняють, що рішення діє ще з 7 червня і було прийнято "для забезпечення національної безпеки".

Також Фокус повідомляв, що репер Моргенштерн подав до суду на СБУ. Російський репер Алішер Моргенштерн має намір судитися з СБУ в Окружному адмінсуді Києва з метою оскаржити заборону на в'їзд на територію України.