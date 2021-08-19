На Украину обрушился мощный град: спасатели объявили "желтый" уровень опасности (видео)

После предупреждений синоптиков об ухудшении погодных условий град прошел в Полтавской и Днепропетровской областях.

В городе Карловка Полтавской области прошел мощный град размером со сливу. Видеоролик с последствиями непогоды публикует Pavlovsky News.

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Еще утром спасатели ГСЧС предупреждали об ухудшении погодных условий на территории Полтавской области.

В утреннем сообщении ГУ ГСЧС в Полтавской области жителей региона предупреждали о дождях, грозах, граде и шквальных ветрах, скорость которых достигает 15-20 метров в секунду.

Спасатели также предупреждали, что из-за ухудшения погодных условий в Полтавской области объявили I уровень (желтый) опасности. Желтый уровень опасности подразумевает, что погодные условия потенциально несут угрозу для населения и инфраструктуры. При объявлении желтого уровня спасатели рекомендуют соблюдать повышенную осторожность и бдительность, следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Уже днем на Полтавскую область обрушился сильный град, свидетелями которого стали жители города Карловка.

"В городе Карловка Полтавской области прошел сильнейший град размером со сливу", — говорится в подписи к видеоролику.

[ + – ] Град в Полтавской области

Сильный град также прошел в Днепропетровской области. По данным Telegram-канала "Днепр сейчас", градом накрыло жилой массив Северный в Днепре.

[ + – ] Град в Днепре

Ранее Фокус сообщал, что во Львове непогода убила молодую пару. Во Львове 20-летний парень и 18-летняя девушка погибли в Стрыйском парке – на молодую пару из-за шквального ветра упало дерево. Молодые люди погибли на месте ЧП от полученных травм.

Также Фокус рассказывал, что в конце июля непогода убила двух украинцев. Трагедии произошли в Донецкой и Луганской областях: на одного из погибших упало дерево, второго привалило крышей, сорванной ветром.