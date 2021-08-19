На Україну обрушився потужний град: рятувальники оголосили "жовтий" рівень небезпеки (відео)

Після попереджень синоптиків про погіршення погодних умов град пройшов у Полтавській і Дніпропетровській областях.

У місті Карлівка Полтавської області пройшов потужний град розміром зі сливу. Відеоролик з наслідками негоди публікує Pavlovsky News.

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Ще вранці рятувальники ДСНС попереджали про погіршення погодних умов на території Полтавської області.

У ранковому повідомленні ГУ ДСНС в Полтавській області жителів регіону попереджали про дощі, грози, град і шквальні вітри, швидкість яких досягає 15-20 метрів за секунду.

Рятувальники також попереджали, що через погіршення погодних умов в Полтавській області оголосили I рівень (жовтий) небезпеки. Жовтий рівень небезпеки означають, що погодні умови потенційно несуть загрозу для населення та інфраструктури. При оголошенні жовтого рівня рятувальники рекомендують дотримуватися підвищеної обережності і пильності, стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.

Вже вдень на Полтавську область обрушився сильний град, свідками якого стали жителі міста Карлівка.

"У місті Карлівка Полтавської області пройшов сильний град розміром зі сливу", — йдеться у підписі до відеоролика.

[ + – ] Град у Полтавській області

Сильний град також пройшов в Дніпропетровській області. За даними Telegram-каналу "Дніпро зараз", градом накрило житловий масив Північний в Дніпрі.

[ + – ] Град у Дніпрі

Раніше Фокус повідомляв, що у Львові негода вбила молоду пару. У Львові 20-річний хлопець і 18-річна дівчина загинули в Стрийському парку — на молоду пару через шквальний вітер впало дерево. Молоді люди загинули на місці НП від отриманих травм.

Також Фокус розповідав, що в кінці липня негода вбила двох українців. Трагедії сталися в Донецькій і Луганській областях: на одного із загиблих впало дерево, другого привалило дахом, зірваним вітром.