Статистика коронавируса на 20 августа: 1 600 заболевших и 597 госпитализированных

COVID-19 забрал жизни 26 человек, 882 человека победили болезнь и получили отрицательный тест.

В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Минздрав.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как сообщили в ведомстве, в пятницу в медучреждения были госпитализированы 597 человек с COVID-19 или подозрением на него. В то же время летальных исходов за сутки — 26.

В числе зараженных за сутки — 112 детей и 46 медработников.

Всего за вчера:

госпитализированы — 597 человек;

умерли — 26;

выздоровели — 882 человека.

В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:

15 августа — 433 человека;

16 августа — 379 человек;

17 августа — 677 человек;

18 августа — 597.

За сутки сделано тестов:

методом ПЦР — 23 478 человек,

методом ИФА — 6 454 лица,

экспресс-тестами — 19 010 человек.

Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 271 826 человек;

выздоровели — 2 200 000 человек;

летальных случаев — 53 394;

проведения ПЦР-тестов — 11 773 325.

Регионы-лидеры по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19:

Киев — 222;

Одесская область — 109;

Донецкая область — 108;

Запорожская область — 97;

Харьковская область — 80.

Вакцинация в Украине

За минувшие сутки вакцинировались 129 027 человек. Первую дозу получили 57 497 человек, вторую — 71 530 человек. Всего же с начала кампании по иммунизации были привиты 4 971 752 человека. Первую дозу получили 4 971 750 человек, вторую — 2 980 278,

Фото: Минздрав

Как сообщалось ранее, в лагере "Молодая гвардия" коронавирус подтвердился еще у нескольких человек. Теперь в оздоровительном учреждении болеют 67 человек. Туда пришлось госпитализировать 8 детей, а в городе после вспышки "Дельты" заговорили о начале массового тестирования людей на индийский штамм.

Ранее Фокус сообщал, что в одесском лагере "Молодая гвардия" коронавирус обнаружили сразу у нескольких человек, что говорит о вспышке болезни. Сперва руководство оздоровительного центра сообщало о 44 зараженных, среди которых — 42 детей и двое вожатых.