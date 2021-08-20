Статистика коронавируса на 20 августа: 1 600 заболевших и 597 госпитализированных
COVID-19 забрал жизни 26 человек, 882 человека победили болезнь и получили отрицательный тест.
В Украине за минувшие сутки зарегистрировали 1 600 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает Минздрав.
Как сообщили в ведомстве, в пятницу в медучреждения были госпитализированы 597 человек с COVID-19 или подозрением на него. В то же время летальных исходов за сутки — 26.
В числе зараженных за сутки — 112 детей и 46 медработников.
Всего за вчера:
- госпитализированы — 597 человек;
- умерли — 26;
- выздоровели — 882 человека.
В Украине снизилось число госпитализаций с COVID-19:
- 15 августа — 433 человека;
- 16 августа — 379 человек;
- 17 августа — 677 человек;
- 18 августа — 597.
За сутки сделано тестов:
- методом ПЦР — 23 478 человек,
- методом ИФА — 6 454 лица,
- экспресс-тестами — 19 010 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 271 826 человек;
- выздоровели — 2 200 000 человек;
- летальных случаев — 53 394;
- проведения ПЦР-тестов — 11 773 325.
Регионы-лидеры по суточному числу подтвержденных случаев COVID-19:
- Киев — 222;
- Одесская область — 109;
- Донецкая область — 108;
- Запорожская область — 97;
- Харьковская область — 80.
Вакцинация в Украине
За минувшие сутки вакцинировались 129 027 человек. Первую дозу получили 57 497 человек, вторую — 71 530 человек. Всего же с начала кампании по иммунизации были привиты 4 971 752 человека. Первую дозу получили 4 971 750 человек, вторую — 2 980 278,
Как сообщалось ранее, в лагере "Молодая гвардия" коронавирус подтвердился еще у нескольких человек. Теперь в оздоровительном учреждении болеют 67 человек. Туда пришлось госпитализировать 8 детей, а в городе после вспышки "Дельты" заговорили о начале массового тестирования людей на индийский штамм.
Ранее Фокус сообщал, что в одесском лагере "Молодая гвардия" коронавирус обнаружили сразу у нескольких человек, что говорит о вспышке болезни. Сперва руководство оздоровительного центра сообщало о 44 зараженных, среди которых — 42 детей и двое вожатых.