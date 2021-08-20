Статистика коронавірусу на 20 серпня: 1 600 хворих і 597 госпіталізованих
COVID-19 забрав життя 26 людей, 882 людини перемогли хворобу і отримали негативний тест.
В Україні за минулу добу зареєстрували 1 600 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Як повідомили у відомстві, в п'ятницю в медустанови були госпіталізовані 597 осіб з COVID-19 або підозрою на нього. У той же час летальних випадків за добу — 26.
Серед заражених за добу — 112 дітей і 46 медпрацівників.
Всього за вчора:
- госпіталізовані — 597 осіб;
- померли — 26;
- одужали — 882 людини.
В Україні стало менше госпіталізацій з COVID-19:
- 15 серпня — 433 особи;
- 16 серпня — 379 осіб;
- 17 серпня — 677 осіб;
- 18 серпня — 597.
За добу зроблено тестів:
- методом ПЛР — 23 478 осіб,
- методом ІФА — 6 454 особи,
- експрес-тестами — 19 010 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 271 826 осіб;
- одужали — 2 200 000 осіб;
- летальних випадків — 53 394;
- проведення ПЛР-тестів — 11 773 325.
Регіони-лідери по добовому числу підтверджених випадків COVID-19:
- Київ — 222;
- Одеська область — 109;
- Донецька область — 108;
- Запорізька область — 97;
- Харківська область — 80.
Вакцинація в Україні
За минулу добу вакцинувалися 129 027 осіб. Першу дозу отримали 57 497 осіб, другу — 71 530 осіб. Всього ж з початку кампанії по імунізації були щеплено 4 971 752 особи. Першу дозу отримали 4 971 750 осіб, другу — 2 980 278,
Як повідомлялося раніше, в таборі "Молода гвардія" коронавірус підтвердився ще у кількох людей. Тепер в оздоровчому закладі хворіють 67 людей. Туди довелося госпіталізувати 8 дітей, а в місті після спалаху "Дельти" заговорили про початок масового тестування людей на індійський штам.
Раніше Фокус повідомляв, що в одеському таборі "Молода гвардія" коронавірус виявили відразу у кількох людей, що говорить про спалах хвороби. Спершу керівництво оздоровчого центру повідомляло про 44 заражених, серед яких — 42 дітей і двоє вожатих.