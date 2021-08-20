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Статистика коронавірусу на 20 серпня: 1 600 хворих і 597 госпіталізованих

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коронавірус, вакцинація
Фото: КМДА | Коронавірус в Україні

COVID-19 забрав життя 26 людей, 882 людини перемогли хворобу і отримали негативний тест.

В Україні за минулу добу зареєстрували 1 600 нових випадків коронавірусної інфекції. Про це в п'ятницю, 20 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як повідомили у відомстві, в п'ятницю в медустанови були госпіталізовані 597 осіб з COVID-19 або підозрою на нього. У той же час летальних випадків за добу — 26.

Серед заражених за добу — 112 дітей і 46 медпрацівників.

Всього за вчора:

  • госпіталізовані — 597 осіб;
  • померли — 26;
  • одужали — 882 людини.

В Україні стало менше госпіталізацій з COVID-19:

  • 15 серпня — 433 особи;
  • 16 серпня — 379 осіб;
  • 17 серпня — 677 осіб;
  • 18 серпня — 597.

За добу зроблено тестів:

  • методом ПЛР — 23 478 осіб,
  • методом ІФА — 6 454 особи,
  • експрес-тестами — 19 010 осіб.
госпіталізації, коронавірус
Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 271 826 осіб;
  • одужали — 2 200 000 осіб;
  • летальних випадків — 53 394;
  • проведення ПЛР-тестів — 11 773 325.

Регіони-лідери по добовому числу підтверджених випадків COVID-19:

  • Київ — 222;
  • Одеська область — 109;
  • Донецька область — 108;
  • Запорізька область — 97;
  • Харківська область — 80.

Вакцинація в Україні

За минулу добу вакцинувалися 129 027 осіб. Першу дозу отримали 57 497 осіб, другу — 71 530 осіб. Всього ж з початку кампанії по імунізації були щеплено 4 971 752 особи. Першу дозу отримали 4 971 750 осіб, другу — 2 980 278,

вакцинація, коронавірус
Фото: Минздрав

Як повідомлялося раніше, в таборі "Молода гвардія" коронавірус підтвердився ще у кількох людей. Тепер в оздоровчому закладі хворіють 67 людей. Туди довелося госпіталізувати 8 дітей, а в місті після спалаху "Дельти" заговорили про початок масового тестування людей на індійський штам.

Раніше Фокус повідомляв, що в одеському таборі "Молода гвардія" коронавірус виявили відразу у кількох людей, що говорить про спалах хвороби. Спершу керівництво оздоровчого центру повідомляло про 44 заражених, серед яких — 42 дітей і двоє вожатих.