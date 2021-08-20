В Киеве снова пройдет репетиция парада: какие улицы перекроют (карта)
В МВД просят отнестись к масштабным перекрытиям центра столицы с пониманием.
Сегодня, 20 августа, в Киеве снова перекроют ряд улиц для проведения репетиции парада к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
20 августа с 15:30 до 24:00 перекроют такие улицы:
- Крещатик;
- Майдан Независимости;
- Маршала Рыбалка;
- Вячеслава Черновола;
- проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);
- Площадь Победы;
- Старовокзальная;
- Жилянская;
- Большая Васильковская;
- площадь Льва Толстого;
- площадь Бессарабская;
- Академика Туполева;
- Антоновича;
- Ивана Федорова;
- Лыбедская площадь;
- Европейская площадь;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- Набережно-Крещатицкая;
- Нижний Вал;
- Глибочицкий проезд;
- Петровська аллея;
- Парковая дорога;
- Днепровский спуск;
- Набережное шоссе;
- Богдана Хмельницкого;
- Владимирская;
- Льва Толстого;
- Саксаганского.
Также сегодня приостановят работу парковки в центре города. На Трухановом острове будет ограничен доступ граждан к территориям, где будет проводиться артиллерийский салют.
В МВД просят не создавать конфликтных ситуаций и относиться с пониманием.
Во время прошлой репетиции 18 августа это удалось не всем. Один из водителей пытался проехать через перекрытие на улице Саксаганского и угрожал патрульным пистолетом. В итоге мужчину разоружили и доставили в отделение полиции.
Прошлая репетиция парада привела к масштабным пробкам, но многие киевляне смогли насладиться видами военной техники и марширующих солдат.