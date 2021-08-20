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В Киеве снова пройдет репетиция парада: какие улицы перекроют (карта)

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репетиция парада 20 августа
Фото: Громадське | Репетиция парада ко Дню независимости

В МВД просят отнестись к масштабным перекрытиям центра столицы с пониманием.

Сегодня, 20 августа, в Киеве снова перекроют ряд улиц для проведения репетиции парада к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

20 августа с 15:30 до 24:00 перекроют такие улицы:

  • Крещатик;
  • Майдан Независимости;
  • Маршала Рыбалка;
  • Вячеслава Черновола;
  • проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);
  • Площадь Победы;
  • Старовокзальная;
  • Жилянская;
  • Большая Васильковская;
  • площадь Льва Толстого;
  • площадь Бессарабская;
  • Академика Туполева;
  • Антоновича;
  • Ивана Федорова;
  • Лыбедская площадь;
  • Европейская площадь;
  • Владимирский спуск;
  • Боричев спуск;
  • Набережно-Крещатицкая;
  • Нижний Вал;
  • Глибочицкий проезд;
  • Петровська аллея;
  • Парковая дорога;
  • Днепровский спуск;
  • Набережное шоссе;
  • Богдана Хмельницкого;
  • Владимирская;
  • Льва Толстого;
  • Саксаганского.
перекрытие улиц 20 августа, карта
Карта перекрытия улиц 20 августа

Также сегодня приостановят работу парковки в центре города. На Трухановом острове будет ограничен доступ граждан к территориям, где будет проводиться артиллерийский салют.

В МВД просят не создавать конфликтных ситуаций и относиться с пониманием.

Во время прошлой репетиции 18 августа это удалось не всем. Один из водителей пытался проехать через перекрытие на улице Саксаганского и угрожал патрульным пистолетом. В итоге мужчину разоружили и доставили в отделение полиции.

Прошлая репетиция парада привела к масштабным пробкам, но многие киевляне смогли насладиться видами военной техники и марширующих солдат.