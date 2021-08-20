В Киеве снова пройдет репетиция парада: какие улицы перекроют (карта)

В МВД просят отнестись к масштабным перекрытиям центра столицы с пониманием.

Сегодня, 20 августа, в Киеве снова перекроют ряд улиц для проведения репетиции парада к 30-летию независимости Украины. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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20 августа с 15:30 до 24:00 перекроют такие улицы:

Крещатик;

Майдан Независимости;

Маршала Рыбалка;

Вячеслава Черновола;

проспект Победы (по встречной полосе левее Воздухофлотского моста);

Площадь Победы;

Старовокзальная;

Жилянская;

Большая Васильковская;

площадь Льва Толстого;

площадь Бессарабская;

Академика Туполева;

Антоновича;

Ивана Федорова;

Лыбедская площадь;

Европейская площадь;

Владимирский спуск;

Боричев спуск;

Набережно-Крещатицкая;

Нижний Вал;

Глибочицкий проезд;

Петровська аллея;

Парковая дорога;

Днепровский спуск;

Набережное шоссе;

Богдана Хмельницкого;

Владимирская;

Льва Толстого;

Саксаганского.

[ + – ] Карта перекрытия улиц 20 августа

Также сегодня приостановят работу парковки в центре города. На Трухановом острове будет ограничен доступ граждан к территориям, где будет проводиться артиллерийский салют.

В МВД просят не создавать конфликтных ситуаций и относиться с пониманием.

Во время прошлой репетиции 18 августа это удалось не всем. Один из водителей пытался проехать через перекрытие на улице Саксаганского и угрожал патрульным пистолетом. В итоге мужчину разоружили и доставили в отделение полиции.

Прошлая репетиция парада привела к масштабным пробкам, но многие киевляне смогли насладиться видами военной техники и марширующих солдат.