RU
RU
Розділи
Матеріали
Україна

У Києві знову пройде репетиція параду: які вулиці перекриють (карта)

1052
репетиція параду 20 серпня
Фото: Громадське | Репетиція параду до Дня Незалежності

У МВС просять поставитися до масштабних перекриттів центру столиці з розумінням.

Сьогодні, 20 серпня, в Києві знову перекриють низку вулиць для проведення репетиції параду до 30-річчя незалежності України. Про це повідомляє пресслужба МВС.

20 серпня з 15:30 до 24:00 перекриють такі вулиці:

  • Хрещатик;
  • Майдан Незалежності;
  • Маршала Рибалка;
  • В'ячеслава Чорновола;
  • проспект Перемоги (по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту);
  • Площа Перемоги;
  • Старовокзальна;
  • Жилянська;
  • Велика Васильківська;
  • площа Льва Толстого;
  • площа Бесарабська;
  • Академіка Туполєва;
  • Антоновича;
  • Івана Федорова;
  • Либідська площа;
  • Європейська площа;
  • Володимирський узвіз;
  • Боричів узвіз;
  • Набережно-Хрещатицька;
  • Нижній Вал;
  • Глибочицькій проїзд;
  • Петровська алея;
  • Паркова дорога;
  • Дніпровський спуск;
  • Набережне шосе;
  • Богдана Хмельницького;
  • Володимирська;
  • Лева Толстого;
  • Саксаганського.
перекриття вулиць 20 серпня, карта
Карта перекриття вулиць 20 серпня

Також сьогодні призупинять роботу паркувальні майданчики у центрі міста. На Трухановому острові буде обмежений доступ громадян до територій, де буде проводитися артилерійський салют.

У МВС просять не створювати конфліктних ситуацій і ставитися з розумінням.

Під час минулої репетиції 18 серпня це вдалося не всім. Один з водіїв намагався проїхати через перекриття на вулиці Саксаганського і погрожував патрульним пістолетом. У підсумку чоловіка роззброїли і доставили у відділення поліції.

Минула репетиція параду привела до масштабних заторів, але багато киян змогли насолодитися видами військової техніки та маршируванням солдатів.