У Києві знову пройде репетиція параду: які вулиці перекриють (карта)
У МВС просять поставитися до масштабних перекриттів центру столиці з розумінням.
Сьогодні, 20 серпня, в Києві знову перекриють низку вулиць для проведення репетиції параду до 30-річчя незалежності України. Про це повідомляє пресслужба МВС.
20 серпня з 15:30 до 24:00 перекриють такі вулиці:
- Хрещатик;
- Майдан Незалежності;
- Маршала Рибалка;
- В'ячеслава Чорновола;
- проспект Перемоги (по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту);
- Площа Перемоги;
- Старовокзальна;
- Жилянська;
- Велика Васильківська;
- площа Льва Толстого;
- площа Бесарабська;
- Академіка Туполєва;
- Антоновича;
- Івана Федорова;
- Либідська площа;
- Європейська площа;
- Володимирський узвіз;
- Боричів узвіз;
- Набережно-Хрещатицька;
- Нижній Вал;
- Глибочицькій проїзд;
- Петровська алея;
- Паркова дорога;
- Дніпровський спуск;
- Набережне шосе;
- Богдана Хмельницького;
- Володимирська;
- Лева Толстого;
- Саксаганського.
Також сьогодні призупинять роботу паркувальні майданчики у центрі міста. На Трухановому острові буде обмежений доступ громадян до територій, де буде проводитися артилерійський салют.
У МВС просять не створювати конфліктних ситуацій і ставитися з розумінням.
Під час минулої репетиції 18 серпня це вдалося не всім. Один з водіїв намагався проїхати через перекриття на вулиці Саксаганського і погрожував патрульним пістолетом. У підсумку чоловіка роззброїли і доставили у відділення поліції.
Минула репетиція параду привела до масштабних заторів, але багато киян змогли насолодитися видами військової техніки та маршируванням солдатів.