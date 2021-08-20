У Києві знову пройде репетиція параду: які вулиці перекриють (карта)

У МВС просять поставитися до масштабних перекриттів центру столиці з розумінням.

Сьогодні, 20 серпня, в Києві знову перекриють низку вулиць для проведення репетиції параду до 30-річчя незалежності України. Про це повідомляє пресслужба МВС.

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20 серпня з 15:30 до 24:00 перекриють такі вулиці:

Хрещатик;

Майдан Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

проспект Перемоги (по зустрічній смузі лівіше Повітрофлотського мосту);

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Жилянська;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бесарабська;

Академіка Туполєва;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицькій проїзд;

Петровська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський спуск;

Набережне шосе;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Лева Толстого;

Саксаганського.

[ + – ] Карта перекриття вулиць 20 серпня

Також сьогодні призупинять роботу паркувальні майданчики у центрі міста. На Трухановому острові буде обмежений доступ громадян до територій, де буде проводитися артилерійський салют.

У МВС просять не створювати конфліктних ситуацій і ставитися з розумінням.

Під час минулої репетиції 18 серпня це вдалося не всім. Один з водіїв намагався проїхати через перекриття на вулиці Саксаганського і погрожував патрульним пістолетом. У підсумку чоловіка роззброїли і доставили у відділення поліції.

Минула репетиція параду привела до масштабних заторів, але багато киян змогли насолодитися видами військової техніки та маршируванням солдатів.