После виски и пива. Выпивший Муждабаев упал и повредил руку в центре Киева (видео)

Падению блогера предшествовали ссора с "гламурно-ватной" женщиной в одном из столичных заведений и обида на товарищей.

Украинский блогер, журналист и заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев упал на улице Ярославов Вал в центре Киева после того, как употреблял алкогольные напитки в одном из заведений столицы. Как он сам рассказал в своем видеоблоге, инцидент произошел в четверг, 19 августа.

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"Зашел в бар небольшой на этом районе, выпил 200 граммов виски, честно вам признаюсь, и две кружки пива, что не способствовало повышенной координации и собранности. Поэтому, когда я пошел по улице Ярославов Вал, я не заметил ступенек или бордюрчик какой-то, и очень больно уронил себя. Не то, что меня шатало – нет, меня никогда не шатает, просто ты уже падаешь несознательно", — рассказал блогер.

По словам Муждабаева, результатом стала разодранная "до мяса" рука и разбитый экран телефона.

Употреблять алкоголь в бар блогер отправился после обиды на своих товарищей. Те во время совместных посиделок в одном из столичных заведений не встали на его сторону во время спора с женщиной, которую сам Муждабаев называет "гламурно-ватной".

"Женщина красивая начала рассуждать: зачем нам такой парад (на День независимости, — Фокус), почему нам нельзя его провести иначе? Там что-то не то, что-то не так… Я даже дослушивать не стал. Стал говорить: пожалуйста, не надо. Уже был инцидент на почве такой", — отметил Муждабаев.

Блогер заявил, что для него военнослужащие — больная тема, а потому он пять раз попросил женщину не касаться темы парада.

"Тем более что ничего эта гламурная дама о параде не знает, не знает, что он пройдет по другим стандартам. По натовским. Даже шаг строевой изменили, много там всего нового. Но ватника упертого, даже пригламуренного, такие вещи, как факты, не интересуют. <…> Я обиделся на своих друзей, потому что они почему-то молчали и даже, скорее, меня пытались остановить…", — рассказал Муждабаев.

Как сообщалось ранее, 18 августа проходила репетиция парада в Киеве, приуроченного к 30-й годовщине независимости Украины. На Проспекте Победы перекрыли участок дороги и выстроили там колонны военной техники. Из-за этого на ряде улиц образовались пробки.

Напомним, что в харьковском аэропорту во время посадки на рейс "Харьков-Анталья" один из пассажиров в состоянии сильного алкогольного опьянения "отличился" скандалом с рукоприкладством. Из-за неадекватного поведения его на борт самолета не пустили.